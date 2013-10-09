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Balyoz kararı açıklandı, Twitter'da kim ne dedi?

Yargıtay, tarihi Balyoz davasında 237 sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını onamasının ardından sanık yakınları ve gazetecilerden tepkiler gelmeye başladı

09 Ekim 2013 14:20

Balyoz davasında Yargıtay kararını açıkladı. Türkiye'nin gündemine oturan bu karar Sosyal Medya'nın da gündemindeydi. Çok sayıda gazeteci ve yazar bu kararı Twitter'da yorumladı.

İşte gazetecilerden yazarlara, avukatlardan sanık yakınlarının karara ilişkin attığı o tweetler:

Aethewolf: Balyoz davası kararlarından sonra Türk hükümetinin Calibri yazı tipi için Microsoft'a telif davası açması lazım. 4 yıl önce bulmuşlar.

Lütfü Türkkan: Engin Alan hakkında verilen mahkumiyet kararının onanmasından sonra Başbakan rahat etsin. "Bedelini öder" demiştin, ödedi.

Turgut Dibek: Her zaman söyledik bu davalar siyasi davalardir. Bir noktada maalesef hukuk , adalet devre dışı kalabiliyor.

Ahmet Sungur: Balyoz'a sevinen bir KCK mağduru veya KCK'ye sevinen bir Balyoz mağduru kadar saçma sapan bir insan profili olabilir mi?

Erkan Haberal: Allah sonumuzu hayırlı etsin.

Yazgülü Aldoğan: Asıl acıklı olan dijital ve düzmece kanıtların doğruluğuna hükmedilmesi

İlhan Taşçı: Balyoz öncü karardı sonrakilerin de daha ağır olacağının habercisi.

İsmail Saymaz: Yargıtay Özel Yetkili Mahkemeye rütuş yaptı. Toptancı hükmü, yenir yutulur hale getirdi.

Orhan Bursalı: Arkadaşlar yargıtay darbe girişimini kabul etti, özü bozmadı., kendini kurtarmak için de "bazıları hakkında yeterli delil yok" dedi. Yargıtay, sahtekarlıkları, darbe tezgahıyla ilgili ileri sürülen dijital sahtekarlıkları kabul etmiş oldu.. bunu bekliyordum.Yargıtay kurulan tezgahın bir parçasıdır.. kararı onasın diye oluşturuldu ve bu amaçla koskoca yetmez ama evet referandumu yapıldı.İçlerinde tek bir kişi varsa yargıtay heyetinde,"hayır bu darbe değil kanıt yok karar bozulsun"diyen, işte tek gerçek yargıç o aralarında tahliye edileceklere çok sevindik tabii, hiç olmazsa bu alçakça tezgahın dişlilerinden dışarı çıkacaklar.Hepsine geçmiş olsun hoşgeldiler. Ama içeride kalan ve mahkumiyetleri onananlar,en az dışarı çıkanlar kadar masumlar Çünkü hepsi için geçerli tek bir sahte CD var: 11 nolu inanıyorum, içeridekiler de çıkacaklar iki yıl içinde..Olay AİHM e gidecek,tabii önce Anayasa mahkemesine itiraz var..elinizi çabuk tutun. Yargitay ozel yetkili mahkemeye rutus yapti. toptanci hukmu, yenir yutulur hale getirdi.

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