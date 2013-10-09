Balyoz Davası'nda kim ne ceza almıştı?

Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, Cumhuriyet tarihinde ilk sivil mahkemede yargılanan Balyoz darbe girişimi davası hakkında kararını açıkladı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Balyoz Planı davasında, Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına, Bilgin Balanlı, Engin Alan, Ergin Saygun, Nejat Bek, Süha Tanyeri, Şükrü Sarıışık, Özden Örnek'in aralarında bulunduğu 237 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarını düzelterek onadı. Yüksek Mahkeme, 36 sanık hakkında verilen beraat kararını onarken, 25 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını yeterli delil bulunmadığından, 63 sanık hakkındaki mahkumiyet kararlarını ise "sanıkların eylemlerinin suç için anlaşma suçu" kapsamında kalması nedeniyle bozdu. Bu sanıklardan tutuklu olanların tahliyelerine, haklarındaki yakalama kararlarının geri alınmasına karar verildi.

Balyoz Davası’nda İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Eylül 2012'de kararını vermişti. Yargıtay, 361 sanıklı Balyoz davasında 238 sanığın haklarında verilen kararı onadı, 63 sanık hakkındaki kararı bozdu, 36 sanığa ise beraat kararını onadı.

İşte 10. Ağır Ceza Mahkemesi 21 Eylül 2012'de verdiği kararlar şöyleydi:

Levent Ersöz: Balyoz davasında ilk karar, ifade veremediği için emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün dosyasının ayrılması oldu.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, “Balyoz Planı” davasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanlarından emekli Orgeneral Çetin Doğan’a “Türkiye Cumhuriyeti İcra vekili heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs” gerekçeleriyle ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına ve Özden Örnek'in cezaları 20 yıla indirildi

Abdullah Can Erenoğlu 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ahmet Feyyaz Öğütçü 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Cemal Temizöz 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ergin Saygun 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Şükrü Sarıışık 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bilgin Balanlı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kadir Sağdıç 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Engin Alan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Nejat Bek 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Süha Tanyeri 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dursun Çiçek16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan 330'u ceza aldı. 34 sanık için beraat kararı verilirken 250 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada bulunmayan ancak ceza alan tutuksuz bazı sanıklar hakkında yakalama kararı çıktı.

Mahkeme ayrıca, duruşma salonundaki 6 tutuksuz sanığın tutuklanmasına, 69 sanık hakkında da yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Beraat eden 34 kişiden biri albay diğerleri ise astsubay.