Yargıtay, Balyoz'da komutanların cezasını onadı

Cumhuriyet tarihinde sivil yargıda görülen ilk darbe girişimi davası olan "Balyoz"da Yargıtay kararını açıkladı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 361 sanığın yargılandığı “Balyoz darbe planı" iddialarına ilişkin davada İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, aralarında dönemin kuvvet komutanlarının da bulunduğu 237 sanık hakkında verdiği mahkûmiyet kararını onadı. Daire, 25 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını yeterli delil bulunmadığından, 63 sanık hakkındaki mahkumiyet kararlarını ise "sanıkların eylemlerinin suç için anlaşma suçu" kapsamında kalması nedeniyle bozdu.

Karar uyarınca davanın 1 numaralı sanığı durumunda bulunan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına, eski Harp Akademleri Komutanı Bilgin Balanlı, MHP İstanbul Milletvekili ve eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan, eski Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ve İrticayla Mücadele Eylem Planı dosyasında da yargılanan eski Genelkurmay Bilgi İşlem Daire Başkanı emekli Kurmay Kıdemli Albay Dursun Çiçek’in mahkumiyetleri onandı. Haklarındaki mahkumiyet kararının onanmasıyla cezaları kesinleşen sanıkların dosyası yapılacak itirazın ardından Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu'nda da ele alınacak. Sanık avukatlarının, buradan da olumsuz bir yanıt almaları halinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapması bekleniyor.

88 sanığa bozma kararı

Yüksek Mahkeme, 36 sanık hakkında verilen beraat kararını onadı. Daire, 25 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını yeterli delil bulunmadığından, 63 sanık hakkındaki mahkumiyet kararlarını ise "sanıkların eylemlerinin suç için anlaşma suçu" kapsamında kalması nedeniyle bozdu. Bu sanıklardan tutuklu olanların tahliyelerine, haklarındaki yakalama kararlarının geri alınmasına karar verildi. Tahliyesine karar verilen 88 sanık, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanacak.

Davanın 1 numaralı sanığı eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, eski Harp Akademleri Komutanı Bilgin Balanlı, eski Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, MHP İstanbul Milletvekili ve eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan ve eski Genelkurmay Bilgi İşlem Daire Başkanı emekli Kurmay Kıdemli Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 237 sanık hakkında verilen kararlar ise onandı.

Balyoz davasında kim ne kadar ceza almıştı?

Savunmalar sahte deliller üzerine kurulmuştu

Sanık avukatları, ağırlıklı olarak dijital verilerin sahteliği iddiası ve delil kabul edilemeyeceği üzerinde yoğunlaşmıştı. Verilerde zaman çelişkileri olduğunu savunan avukatlar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesinde bunlara yeterince açıklık getirmediği öne sürülmüştü.

Tebliğnamede, Balyoz Planı Davası'nda, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Orgeneral Bilgin Balanlı, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Orgeneral Ergin Saygun ve eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık'ın da aralarında olduğu 256 sanık hakkındaki mahkumiyet kararının onanması istenmişti.

Tebliğnamede, sanıklardan 67'si hakkındaki mahkumiyet kararının bozulması, 2 sanık hakkındaki mahkumiyet kararının düzeltilerek onanması, 35 sanık hakkında verilen beraat kararının onanması ve 1 sanık hakkındaki beraat kararının bozulması talep edilmişti.