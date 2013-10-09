Balyoz Davası kararlarına sanık yakınlarından tepki

Balyoz davasında, Daire Başkanı Ekrem Ertuğrul’un 240 sanık için verilen onama kararını açıklanmasının ardından duruşmanın yapıldığı Yargıtay Konferans Salonu karıştı. Sanık yakınları “Allah belanızı versin, böyle adalet mi olur” sözleriyle tepki göstererek duruşma salonunu terk etti.

Hürriyet 'e açıklama yapan Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, “Ne diyeyim? Türkiye ’de adalet ve hukukun yerlerde süründüğünü biliyoruz. Türkiye’de adalet ve hukuk bitmiştir. Tek sığındığımız yer ilahi adalettir. Bundan dolayı bunun acısı çocuklarından ve torunlarından çıkacaktır. Hukukun ve adaletin olmadığı bir ülkede yaşadığımızı artık tüm dünya görüyor” dedi.

Yargıtay, Balyoz davasında 34 kişi için verilen beraat kararını onadı. 24 sanığa verilen mahkumiyet kararını ise 'delil yetersizliği' gerekçesiyle bozdu. Yüksek mahkeme, toplam 64 sanık hakkındaki tutukluluk kararını da bozarak bu sanıkların tahliye edilmesine karar verdi.

Yargıtay, Çetin Doğan, Özden Örnek, İbrahim Fırtına, Dursun Çiçek, Şükrü Sarıışık ve Bilgin Balanlı'nın da aralarında bulunduğu diğer sanıklara verilen cezaları onadı.

361 sanığın yargılandığı “Balyoz Planı” davasında emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Orgeneral Bilgin Balanlı’nın aralarında olduğu komutanlar 16 yıl ile 20 yıl arasında değişen oranlarda ceza almıştı.

İhsan Balabanlı, Ergin Saygun, Mehmet Otuzbiroğlu, Mustafa Korkut Özarslan ve Nejat Bek'in de cezaları onandı.Kararların okunması bitti. Yargıtay, Balyoz kararlarını oy birliğiyle aldı.

Karar öncesi ay-yıldızlı çikolata kutusu polemiği

Balyoz kararı öncesi Yargıtay binası önünde ilginç bir olay yaşandı. Genelkurmay, Kurban Bayramı nedeniyle Balyoz sanıklarına çikolata gönderdi. Balyoz sanığı gazi albayın karısı çikolatayı basın mensuplarına dağıttı, üzerinde ay-yıldız olan kutuyu da yere attı. Polisler tutanak tutmak istedi, sanık eşi kutuyu yerden aldı, tutanak tutulmadı.

Polis tutanak tutmak istedi

Balyoz sanığı gazi Albay Hasan Basri Aslan'ın eşi Nefise Aslan, üzerinde Türkiye haritası ve ay-yıldız bulunan kutuyu sinirlenip yere atınca polisler tutanak tutmak istedi. Aslan, kutuyu yerden aldı ve tutanak tutulmadı.

Nefise Aslan, Hürriyet'e karar öncesi son derece heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben çocuklarıma ne diyeceğim. Kızım 14, oğlum 26 yaşında. Psikolojileri bozuldu Geçen bayram, yap-boz kule (jenga) tahta oyuncak hediye gönderdiler. Hayatımız gibi. Yapın bozun diyorlar. Hayatımız karardı. Bu bayram da gazi, şehit yakınları ile birlikte bana da duruşmadan önce Genelkurmay'dan çikolata gönderdiler. Çikolatayı dışarda basın mensuplarına dağıttım. Kutuyu da sinirlendim yere atım. Bir polis kutunun üzerinde Türk bayrağı var diye tutanak tutmak istedi, kutunun üzerinde bayrak olduğunu görseydim zaten yere atmazdım. PKK ile mücadele ederken, aslansın kaplansın diye Doğu'ya gönderdiler, şimdi PKK'lılar başköşede bizimkiler hapiste."