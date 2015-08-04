MHP'den Demirtaş'a: Selo namlı oğlan bilmelisin ki; MHP şerefsize şerefsiz der

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözlerine tepki göstererek “Selo bilmelisin ki; 46 yıllık şerefli mazisiyle MHP şerefsize şerefsiz, namussuza namussuz der. Dağdaki teröriste terörist diyemeyenlere şerefli mi diyecektik? Anasının eteğini giyip sokakta polis taşlayanlar kendilerini şerefli mi saymaktadır?” dedi.

Büyükataman'ın, yaptığı yazılı açıklamada şöyle:

Bölücü Terör örgütü PKK’nın saz heyeti olan partinin solisti Selo namlı oğlan Sayın Genel Başkanımıza laf yetiştirme gayretine girmiştir.

Selo bilmelisin ki; 46 yıllık şerefli mazisiyle MHP şerefsize şerefsiz, namussuza namussuz der. Dağdaki teröriste terörist diyemeyenlere şerefli mi diyecektik? Anasının eteğini giyip sokakta polis taşlayanlar kendilerini şerefli mi saymaktadır? İstanbul’da 3. parti olmuş, terör örgütünün baskısı ve AKP ile 13 yıldır kol kola Kürt kökenli vatandaşlarımızı canından bezdirmek suretiyle silahların gölgesinde alınan oy ne ifade eder? Havuz sefasında iken ülkenin durumu ile ilgili ahkam kesen Selo’ya Kürt kökenli vatandaşlarımız kanmamaktadır. PKK-HDP asla Kürt kökenli kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz. Ülkemizin Güneydoğusunda yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız seçim döneminde partimize de ulaşarak sandık güvenliği ve kendi can güvenliklerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Vatandaşı canıyla tehdit ederek alınan sonuç ne kadar sağlıklıdır?

‘PKK sizi tükürüğüyle boğar’ diyen Selo’nun partisinin Milletvekili bir zamanlar DYP’nin anonsçusuymuş. Seçim otobüsünün üzerinde, “İmralı’yı basacağız, Apo’nun kellesini getireceğiz” diye anons yapan bu zihniyetin evrildiği nokta hayrete şayandır. Bukelamun gibi oldukları yerin rengini alan bu tiplerin ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Yarın da hangi tavrı sergileyecekleri, nereye kapak atacakları tahmin edilemeyecektir. Tahmin edilmesi zor olmayan, bunların hiçbirinin Türk milletinin tarafında olmadığı ve olmayacağıdır. Türkçe’yi doğru dürüst konuşamadığımızı da ifade eden zatın Türkçe sevdasını beğenmiş olsak da söylemleri yalan ve yersizdir. Dilerse devletimizin okullarında, halk eğitim merkezlerinde kendileri için Türkçe kursları mevcuttur, katılabilirler.

MHP’nin saray bahçesinde olduğunu iddia etmesini ise pek yadırgamıyoruz. Malumdur ki kendilerinin geldiği siyasi gelenek devlet geleneğinden bihaberdir. Küçük bir not; o toplantıya TBMM başkanlık divanı üyeleri olarak giden Sayın milletvekillerimiz partimizin görüşünü orada da şereflice dile getirmişlerdir.

Oslo’da, Dolmabahçe’de gözlerden ırak yerlerde yeni aşıklar gibi AKP ile flört eden bizatihi Selo’nun partisinin mensuplarıdır. İradesini Kandil’e, varlığını canilerin emrine seneler evvel devreden malum Eşbaşkanın, BOP Eşbaşkanıyla kıydığı gizli ihanet nikâhının talak-ı selase ile boş olması bizim meselemiz değil kendi aralarındaki ahitle ilgilidir.

Terör örtünün etekleri altında siyaset yapanlar, milletvekili sıfatıyla bağdaşmaz. Bunlar milletimiz tarafından dikkate alınmaz. Kürt kökenli kardeşlerimiz Türk milletinin yeri dolmayacak değer ve emanetleridir. HDP’ye oy vermiş olan seçmenlerin de şehit haberleri geldikçe pişmanlıkları tarafımıza ulaşmaktadır. ‘Kırk yıllık kani, olmazmış yani’ diyerek HDP’nin değişmediğini kandan beslenen, terör yardakçısı olduğunu müşahede etmektedirler. Hiç kimse bizi, milletimizin tertemiz ve onurlu mensupları olan Kürt kökenli kardeşlerimizle ters düşüremeyecek, aramıza duvar öremeyecektir. Şunu bir defa bilmek lazımdır ki, bin yıllık kardeşliğin aziz emaneti olan Kürt kökenli kardeşlerimizin ne HDP, ne PKK, ne AKP ne de İmralı’daki emzikli bebek katili temsilcisi değildir.

Kürt kökenli kardeşlerim istismara aldanmayacak, isyana davet eden alçak telkinlere kapılmayacaktır. Doğu ve Güneydoğu üzerinden çıkar sağlayan yabancı uşakları, emperyalizme keşif kolu sağlayan fesat yuvaları Kürt kökenli kardeşlerimizin vahdet kararıyla hüsrana uğrayacaklardır.