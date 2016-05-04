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Politika

MHP’deki kurultay kavgasını Yargıtay çözecek, dosya işleme alındı

Tedbir konulan kurultay kararı muhalifler tarafından Yargıtay'a taşınmıştı

04 Mayıs 2016 00:37

MHP'de kongreyle ilgili farkı mahkemelerce alınan kararların ortaya çıkardığı düğümü çözecek temyiz süreci başladı. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi temyiz başvuru dosyasını 9624 numarası ile işleme aldı.

Gemerek ve Tosya'da açılan davalarda Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı kayyum heyetinin kararlarına ihtiyati tedbir konulmuştu. 

Al Jazeera Türk’ten Gonca Şenay’ın haberine göre; MHP’de kongre sürecine ilişkin hukuki karmaşayı netliğe kavuşturması beklenen Yargıtay, MHP Genel Merkezi’nin Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kurultay kararını temyiz için yaptığı başvuruyu işleme aldı.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, kendisine ulaşan dosyayı beklenenden hızlı bir şekilde gündemine aldı. MHP dosyası, 9624 numarası ile Yargıtay 18. Hukuk Dairesi tarafından işleme alındı.

Daire’nin kararını bir an önce vermesi durumunda hukuki karmaşa da son bulacak. Kararın Yargıtay’dan, kurultay tarihi olarak belirlenen 15 Mayıs’tan önce çıkmaması durumunda muhalifler toplam delege sayısının yarıdan bir fazlasını toplamaları durumunda kurultay yapıp tüzüğü değiştirmekte kararlı. Genel Merkez ise bu değişikliği tanımayacak.

Ancak dosyanın işleme alınması kararın ne zaman çıkacağı konusunda bir ipucu vermiyor.

 

Ne olmuştu?

 

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye bayrak açan Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan, olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurmuştu. Genel başkanlığa adaylığını açıklayan isimlerden biri de Ümit Özdağ olmuştu.

 

Çağrı heyeti 15 Mayıs demişti

 

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, MHP'de olağanüstü kurultay talebini 8 Nisan'da verdiği kararla kabul etmiş ve üç kişilik bir çağrı heyeti atamıştı. Çağrı heyeti üyeleri, kongrenin 15 Mayıs 2016 Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. MHP Genel Merkezi ise bu kararı tanımamıştı.

Üyeler; Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 8 Nisan'daki karari gereği, MHP Olağanüstü Büyük Kongresi'nin toplantıya çağrılması ve gerekli işlemlerin icrası hususunda kendilerine Çağrı Heyeti sıfatıyla yetki verildiğini anımsatmıştı.

 

 

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