MHP'li muhaliflerin 'olağanüstü kurultayda denetim' talebi de reddedildi

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı Çağrı Heyeti, Gemerek ve Tosya'da açılan davalarda Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı kayyum heyetinin kararlarına ihtiyati tedbir konulması sonrası Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak 15 Mayıs'ta yapmayı planladıkları olağanüstü kurultay için gözetim istedi. Ancak kurul, "Bu parti içi meselesi" diyerek talebi kabul etmedi.

DHA'dan Emre Baylan'ın haberine göre, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun "ret" yanıtında şu ifadeler yer aldı:

"Dilekçe incelendiğinde 15 Mayıs 2016 tarihinde ilk toplantısı yapılacak olan MHP Olağanüstü Büyük Kongresi'nin 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı uyarınca tüzük değişikliğine ilişkin olduğu, tüzük değişikliği için kurul toplanacağından bu toplantının parti içi meselesi olduğu, Seçim Yasası uyarınca Seçim Kurulu Başkanlığı'na tanınmış bir görev ve yetki bulunamadığında, bilgi mahiyetinde verilen dosyanın ilgimiz olmaması nedeniyle çağrı heyetine iadesine 22.04.2016 tarihinde kesin olarak karar verildi."