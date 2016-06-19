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Politika

MHP kurultayında Haluk Kırcı gerginliği

Haluk Kırcı, üst araması yapıldıktan sonra içeriye protokol kartıyla giriş yaptı

19 Haziran 2016 16:37

MHP'de Çağrı Heyeti'nin tüzük değişikliği için topladığı kurultaya katılmak isteyen Bahçelievler Katliamı faillerinden Haluk Kırcı ve beraberindekilerin delege kapısından salona girmek istemesi gerginliğe neden oldu.

1978 yılında Bahçelieveler 7 Türkiye İşçi Partili genci öldürmekten hüküm giyen ve 2010 yılında tahliye olan Haluk Kırcı'nın kongrenin yapıldığı Büyük Anadolu Oteli'nin bulunduğu alana kurulan delege kapısından girişine izin verilmedi. Kırcı ve beraberindekiler üst araması yapıldıktan sonra içeriye protokol kartıyla giriş yaptı.

 

'Bahçelievler Katliamı' neydi, neler yaşanmıştı?

Kırcı, 16 Mayıs'ta polis engeline takılan olağanüstü kurultay girişiminde de Ankara'ya gitmiş, alanda bulunan MHP'liler "Reis" diye seslendiği Kırcı ile fotoğraf çektirmişti.

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