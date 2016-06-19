Koray Aydın: Hava MHP iktidarı kokuyor; 99’da da almıştım bu kokuyu...

MHP'de Genel Başkan'a bayrak açarak aday olan ve Devlet Bahçeli'nin kendisinden "Ülkü ocaklarından yetişmiş değerli bir dava adamıdır. Partimizin birçok kademesinde görev yapmış adaylar arasında tek ülkücü kendisidir" sözleriyle bahsettiği Koray Aydın, tüzük kurultayının gerçekleştiği salonda değerlendirmelerde bulundu. "Parti tüzüğüne herkes hakim oldu" diyen Avcı, "AB, kanun değişikliği için dayatma yaparken merak ederdik, niye şu siyasi partiler kanununda değişiklik istemiyorlar diye. Hava MHP iktidarı kokuyor. 99’da da almıştım bu kokuyu. İnşallah MHP’ye genel başkan olan başbakan olacak" ifadesini kullandı.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Koray Aydın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Arkadaşlar son 5 kilometreyi yürüdüklerini söylediler. Ben kendime yeni bir yol buldum. Alana arkadan giriş yapabildim. Delegelerin gelmesi çok gecikti. Olsun, demokrasi güzel bir şey. Geç olsun, güç olmasın. Bir demokrasi şöleni yaşanıyor. İnsanlar doğru bir iş yapmanın duygusallığını yaşıyor. Bunlar heyecan verici şeyler. Kongreler sıkıntılı gibi olur ama hoşluktur. Burayı kaynaşma zemini olarak da görmek lazım.

Parti tüzüğüne herkes hakim oldu. AB, kanun değişikliği için dayatma yaparken merak ederdik, niye şu siyasi partiler kanununda değişiklik istemiyorlar diye. Hava MHP iktidarı kokuyor. 99’da da almıştım bu kokuyu. İnşallah MHP’ye genel başkan olan başbakan olacak.

Partilerde esas olan başarıdır. Başarı varsa tartışma olmaz. Ama başarısızlık varsa tartışma olur. Diktatöryal rejime evrildiğimiz bir dönemde hak arayışının sembol gibi Türkiye’nin önüne konması önemlidir.

10 Temmuz’a katılma kararı çıktı dört genel başkan adayından. Sonrasında güç birliği olacak mı?

Her konuda aynı düşündüğümüzü söyleyemeyiz. Yarışmak herkesin en temel hakkı. İlk iki turda salt çoğunluk aranıyor. Üçüncü turda bir oy fazla alan kazanıyor. Kendimi üçüncü turda kazanmaya uygun profilde bir aday olarak görüyorum. Üçüncü turda kazanabileceğimi düşünüyorum.