MHP Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Oktay Vural, toplantıyı arka sıradan takip etti

MHP'de grup başkanvekilliğinden istifa eden Oktay Vural bugünkü MHP grup toplantısında her zaman oturduğu ön sıraya geçmedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde kurultay kaosu devam ederken partideki görevinden istifa eden Oktay Vural, grup toplantılarında her zaman Bahçeli’yle en ön sırayı paylaşırken bugün ise arka sıralarda oturdu.

Oktay Vural'ın muhalifler birlikte hareket etmek için istifa ettiği iddia edilmişti

Vural'ın bir süredir Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığı yaşadığı konuşuluyordu. Oktay Vural'ın Bahçeli'ye karşı bayrak açan muhaliflerle birlikte hareket etmek üzere görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü. Vural ile hareket eden il başkanlarının da olduğu iddialar arasında.