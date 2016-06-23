MHP'li Oktay Vural'ın istifasına Star'ın yorumu: Paralel Brütüs!

Star gazetesi, Oktay Vural’ın MHP Grup Başkanvekilliği’nden "Partinin içinde bulunduğu durumun, yönetim anlayışının yaralayıcı olduğunu gördüm” sözleriyle istifa etmesine ilişkin “Paralel Brütüs” başlığıyla yayımladığı haberde, Vural’ın istifasının muhaliflere psikolojik üstünlük sağladığını belirtti. Gazete, Oktay Vural'ın Meral Akşener'le birlikte hareket edeceğini de iddia etti.

Star gazetesinin haberi şöyle:

FETÖ’nün yüzünü gösterdiği tüzük kurultayını ellerine yüzlerine bulaştıran muhaliflere ‘sürpriz’ can suyu geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, has adamı olarak bilinen Oktay Vural da sırtından hançerledi. Vural, Genel Merkez yönetimini eleştirerek MHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Vural’ın istifası, özellikle delege sayımındaki usulsüzlük iddialarıyla sıkışan muhaliflere doping oldu.

Kurultayda yaptıkları hatalar Genel Merkez karşısında acziyetlerini gösteren muhaliflerin tam da köşeye sıkıştıkları dönemde gelen istifa, Vural için “Neden şimdi?” diyenlere cevap oldu. “Paralelci olsam gurur duyardım” diyen muhalif Meral Akşener taraftarları da istifayı büyük sevinçle karşıladı.

Muhalefet sıkışmıştı

19 Haziran’da yapılan ve Genel Merkez’in ‘korsan’ olarak nitelediği Kurultay’da Ankara 13. Noter vekilinin delegeleri görmeden işlem yaptığı, kurultay bitmesine rağmen Whatsapp’tan delege kimlikleri üzerinden işlem yaptığı belirlendi. Genel Başkan adayları arasında da büyük çatlaklar yaşandı. Akşener taraftarlarının Divan seçimi için bir gün öncesinden delegelerden “hazirun cetveli”ne diyerek imza toplandığı ve bu imzalarla Mussavat Dervişoğlu’nu Divan başkanı seçtirdiği iddiası tepki çekti. Tüzüğün 13 maddesinin değiştirilmesi muhalefeti epey karıştırmıştı.

Muhalefetin birbirine girmiş görüntü Genel Merkez’in elini rahatlatmıştı. Bahçeli, “Bekleyin sürprizimiz olacak” demişti. Ancak sürpriz en yakınından geldi. Yıllarca Bahçeli’nin yanında yer alan Vural, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Vural’ın istifası muhaliflere psikolojik üstünlük sağladı.

MHP’de yaşanan gelişmeler 7 Haziran seçimleri öncesinde “AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı” üzerinden HDP için oynanan algı operasyonlarını akla getirdi. Bir süredir muhaliflerle birlikte hareket edeceği söylenen Vural’ın, Bahçeli’ye destek için hazırlanan bildiriye imza atmadığı iddiası da, ayrışma sinyalini güçlendiren bir başka unsur olmuştu. Ancak Bahçeli, Vural’a yine de sahip çıkmıştı.

Akşener yakınlığı

Vural’ın özellikle Akşener ekibi ile yakınlığı uzun süredir kulislerde altan alta dillendiriliyordu. Akşener’in de Vural konusunda olumsuz bir ifadede bulunmayan yaklaşımı, aralarının iyi olduğu yorumlarını güçlendirdi. Grupta bir süredir milletvekillerini dinleyen Vural’ın, Akşener ile hareket edeceği kulislerde dile getiriliyor.

İstifa kararından sonra kısa bir açıklama yapan Vural, Bahçeli’yle Salı günü gruptan sonra görüştüğünü belirterek, “Partinin, birlik ve bütünlüğü için çalışma yapılması gerekiyor. Partinin içinde bulunduğu durumun, yönetim anlayışının yaralayıcı olduğunu gördüm. Görevimden istifa etmek için 19 Haziran’ı bekledim” dedi.

Partimizi geleceğe umutla taşıyacağız

Vural, istifasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Muhaliflerle birlikte hareket edeceği ve Genel Başkanlığa aday olup olmayacağı sorularına yanıt vermeyen Vural, 10 Temmuz kurultayına giderken istifasının önemli olduğunun söylenmesi üzerine “Partimizi muhakkak geleceğe umutla taşıyacağız. İrademizi ortaya oyduk” dedi. Vural “Meclis grubunda bir çözülme olur mu?” sorusunu “MHP daima bir olur diri olur. MHP çok güçlü bir camiadır. Bu bakımdan kesinlikle böyle bir beklenti arayışları olanların hevesleri her zaman kursağında kalmıştır” diye yanıtladı.

Kurultayı bekledi

Vural’ın, bir süredir muhalefete yakın durduğu, ancak Pazar günkü tüzük kurultayını beklediği kaydedildi. Hem delegenin tavrını, hem de Bahçeli’nin bu kurultayla ilgili değerlendirmesini bekleyen Vural’ın, grup toplantısı sonrası istifa kararını bildirdiği belirtildi.

Oğan: Yeri hep hazırdır

Öte yandan eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, “Muhalefet saflarında Oktay Bey’in yeri her zaman hazırdır. Dolayısıyla şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.