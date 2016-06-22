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Politika

MHP'li Oktay Vural: Partinin yönetim anlayışı yaralayıcı, istifa etmek için 19 Haziran'ı bekledim

Oktay Vural, MHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti

22 Haziran 2016 17:51

MHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Oktay Vural, "Partinin içinde bulunduğu durumun, yönetim anlayışının yaralayıcı olduğunu gördüm" dedi. Kararını dünkü grup toplantısının ardından Bahçeli'ye ilettiğini söyleyen Vural, "İstifa etmek için 19 Haziran sürecini bekledim" ifadesini kullandı. 

Habertürk TV'ye konuşan Oktay Vural'ın açıklaması şöyle:

"İstifa kararımı Bahçeli'ye dünkü grup toplantısının ardından ilettim. Partinin, birlik ve bütünlüğü için çalışma yapılması gerekiyor. Partinin içinde bulunduğu durumun, yönetim anlayışının yaralayıcı olduğunu gördüm. Görevimden istifa etmek için 19 Haziran sürecini bekledim."

İstifa kararının ardından Vural ile görüşen Habetürk Yazarı Muharrem Sarıkaya da, Vural'ın "Arkadaşlarla değerlendireceğim, partinin geleceği için elimden gelen bütün projelere ve sorumluluğumun gerektirdiği her türlü harekete katılacağım. Artık gönüller yıkmak değil gönüller yapmak gerekiyor. Bu durum benim hem şahsıma hem makamına zarar veriyordu, bu nedenle ayrılmaya karar verdim" sözlerini aktardı.


Bahçeli, "Bizi bölmeye çalışıyorsunuz" demişti


Mayıs ayında Devlet Bahçeli'ye destek deklarasyonuna Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın imza atmadığı iddia edilmişti. Bahçeli ve Oktay Vural arasındaki soğukluk iddiaları Bahçeli'ye sorulmuştu. Bahçeli, "Bir deklarasyon görmedim ama ne varsa basından bazı çevrelerden öğreniyoruz. Oktay bey çok değerli bir kardeşimizdir. Meclis'te beni temsil eden grup başkanvekilidir. Onunla aramızda soğukluk olabilir mi? Nereden çıkartıyorsunuz bunları. Bizi bölmeye çalışıyorsunuz" demişti.

 

Genel başkan adayları arasında en güçlü isimlerden olan Meral Akşener ise bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “Oktay bey benim çok eski bir arkadaşım. Gerçekten kardeşim gibi gördüğüm bir arkadaşımdır. Özellikle rahmetli eşi Tuğba kız kardeşim gibiydi. Onun için ben Oktay beyi rahat bıraktım. Henüz bir görüşmem olmadı” demişti.


Muhaliflere mi katılacak?


Al Jazeera Türk'ten Gonca Şenay'ın haberine göre, Oktay Vural'ın Bahçeli'ye karşı bayrak açan muhaliflerle birlikte hareket etmek üzere görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Vural ile hareket eden il başkanlarının da olduğu iddialar arasında. 

 

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