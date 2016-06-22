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Oktay Vural, MHP Grup Başkanvekilliği'nden istifa etti!

Bir süredir Bahçeli ile görüş ayrılığı yaşadığı konuşulan Oktay Vural'ın muhaliflerle birlikte hareket edeceği öne sürüldü

22 Haziran 2016 16:33

MHP'li Oktay Vural, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Vural'ın bir süredir Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığı yaşadığı konuşuluyordu. Al Jazeera Türk'ten Gonca Şenay'ın haberine göre, Oktay Vural'ın Bahçeli'ye karşı bayrak açan muhaliflerle birlikte hareket etmek üzere görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Vural ile hareket eden il başkanlarının da olduğu iddialar arasında. 

Vural’ın bir süredir muhalefete yakın durduğu ancak 19 Haziran Pazar günü yapılan kurultayı, delegenin burada göstereceği iradeyi ve Bahçeli’nin bu kurultayla ilgili yapacağı değerlendirmeyi beklediği öğrenildi. Salı günü grup toplantısından sonra Oktay Vural’ın Bahçeli ile bir görüşme yaptığı ve kararını ilettiği öğrenildi.

 

Bahçeli, "Onunla aramızda
soğukluk olamaz" demişti

 

Oktay Vural’ın muhalefete yakın duruşu ile ilgili gelen bilgiler aylar öncesine dayanıyor. Muhalefet ile Genel Merkez arasındaki tartışmalarda üslubun sertleştiği bir dönemde Vural, sosyal medyada kullandığı şu ifadelerden dolayı soru işaretleri yaratmıştı:

"Ahlâkçılık ve şahsiyetçilik ilkelerine aykırı üslupla kadrolarımız arasında fay hatları oluşturma ve derinleştirme tuzağına düşülmeden hareket edilmesi gerektiği açıktır. Bu tartışmaların derinleşmesini geleceğe taşıyamayız. İç tesanüdümüzün kırılgan hâle gelmesi, milletimizin güvenini ve umudunu zedeler."

Ancak son olarak konu, Vural’ın milletvekilleri tarafından Bahçeli’ye destek için hazırlanan bildiriye imza atmadığı iddiasıyla derinleşti. 3 Mayıs 2016'da bu iddiaların sorulması üzerine Devlet Bahçeli ise gazetecileri ortalığı karıştırmakla suçlayarak, şunları söylemişti:

"Oktay Bey çok değerli bir kardeşimizdir. Meclis’te beni temsil eden grupbaşkanvekilidir. Onunla aramızda soğukluk olabilir mi? Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Bizi bölmeye çalışıyorsunuz, CHP’yi karmakarışık ediyorsunuz. Şimdi de Pelikan stratejisiyle ortalığı karıştırıyorsunuz. Hiç mi düşünceniz olumlu olmayacak. Basın demek Türkiye’yi inkâr etmek mi demektir?"

Genel başkan adayları arasında en güçlü isimlerden olan Meral Akşener ise bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “Oktay bey benim çok eski bir arkadaşım. Gerçekten kardeşim gibi gördüğüm bir arkadaşımdır. Özellikle rahmetli eşi Tuğba kız kardeşim gibiydi. Onun için ben Oktay beyi rahat bıraktım. Henüz bir görüşmem olmadı” demişti.

Uzun süredir MHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Oktay Vural, ilk defa 1999 yılında milletvekili seçilmişti. Vural, MHP’nin koalisyon ile iktidara geldiği hükümette Ulaştırma Bakanlığı da yapmıştı.

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