Sinan Oğan: Oktay Vural’ın yeri muhalefet saflarında her zaman hazırdır; MHP büyük sürprizlere gebe

MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, partinin grup başkanvekili Oktay Vural’ın istifasını değerlendirdi ve “Muhalefet saflarında Oktay beyin yerleri her zaman hazırdır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi ve MHP’de ilerleyen günlerde sürprizlere gebe olduğunu söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Oğan’ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Vural, Grup Başkanvekilliğinden istifa etti. Hayırlı olsun. Sayın Oktay Vural'ı uzun süreden beri, bir takım gündem ve süreçle ilgili rahatsızlıklarının olduğunu biz biliyorduk. Zannediyorum Oktay Vural da değişimden yana olacaktır. Bu istifası da değişimden yana olduğuna dair bir istifadır. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisinin cuma gününe kadar durum değerlendirmesi yapacağı ve cumadan sonra karar vereceğini duydum."

Gazetecilerin, "Oktay Vural'ın istifasının ardından partide ne gibi hareketliliğin olacağı" yönündeki soru üzerine Oğan, "Oktay Bey'in istifası değil. Ondan önce Meclis İdare Amiri Seyfettin beyinde istifası söz konusuydu. Ondan önce Nuri Okutan'ın. Partimizin önemli milletvekillerinden birisidir. Kurultay daveti çağrısı olmuştur. Oktay beyden sonra bu süreç daha da hızlanacaktır Artık son düzlüğe girdik. Malumunuz 10 Temmuz da seçimimiz var. Ben artık milliyetçi hareket saflarının giderek netleşerek, genel merkezimizin yanında şu veya bu sebeple duran MYK üyelerimizin, divan üyelerimizin, milletvekillerimizin de bundan sonra saflarda yerlerini almaya başlayacaklarını görebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi çok büyük sürprizlere gebe, önümüzdeki günlerde göreceğiz."diye konuştu.