Oktay Vural, "MHP'de yenilenmeye ihtiyaç var" dedi, "Aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı

MHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Oktay Vural, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "MHP'de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinmeye ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır. Dedikodu mekanizması bizi kopuşa sürüklüyor" dedi.

"Önümüzdeki süreçte nasıl hareket edeceğimi kamuoyu ilr paylaşacağım" ifadesini kullanan Vural, "MHP'nin geleceği kaotik sürece sokulamaz" diye konuştu.

CNN TÜRK muhabiri İbrahim Gündüz ise Oktay Vural'ın açıklamasıyla ilgili olarak canlı yayında şu bilgiyi verdi:

"Odasında konuşma fırsatı bulduk. 'Devlet Bahçeli istifa'nin istifasını istediğine' yönelik haberlerle ilgili olarak, "Bu konuda kullandığım iradenin farkındayım, istifa kararı tamamen bana aittir" dedi. "Muhaliflerle birleşecek misiniz?" sorusuna ise "Ben kendi başıma hareket ediyorum, planlı bir hareket değil" yanıtını verdi. İstifa kararının ardından Koray Aydın, Sinan Oğan, Meral Akşener ve Ümit Özdağ istifa kararının ardından aramışlar, Koray Aydın ile konuşmuşlar"