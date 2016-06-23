MHP Genel Merkezi: Oktay Vural, istifa kararını Bahçeli ile mutabakata vararak aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Oktay Vural’ın partinin grup başkanvekilliğinden istifa etmesini değerlendirdi. Yalçın, "Oktay Vural ile Genel Başkan arasında mutabakata varılarak alındı. Detayları bilmiyorum. Taraflar gerekiyorsa izah ederler" dedi. Yalçın, Vural'ın istifasının beklenen bir tavır olduğunu söylerken, "7 Haziran ve 1 Kasım sonrasında yönetim anlayışıyla ilgili tenkitlerini koymuştur" diye konuştu.

Yalçın'ın CNN Türk'te yaptığı açıklama şöyle:

Hepimizce malum olan husus, istifa tek taraflı müessese. Sayın Vural’ın böyle bir tercih ortaya koyması doğal bir süreçtir. Bizi düşündüren 10 Temmuz’a 5 kala bunun yapılmasında ne tür bir siyasi emel var? Zannediyorum bunun cevabını verecek olan da biz değiliz. Sanıyorum arkadaşımız gerçek niyetinin ne olduğunu söyleyecektir. Sayın Oktay Vural’ın istifası sürpriz olmamıştır. 7 Haziran ve 1 Kasım sonrasında yönetim anlayışıyla ilgili tenkitlerini koymuştur.

Verilen bu karar salı günü grup toplantısı sonrasında Sayın Oktay Vural ile Genel Başkan arasında mutabakata varılarak alındı. Detayları bilmiyorum. Taraflar gerekiyorsa izah ederler.

Hala değişimden bahsediyor olması anlaşılır değil. Değişim isteniyorsa, yenilenme isteniyorsa bu yapı içinde 47 yıldır zaten gerçekleşiyor. Kelimelerde farklılıklar var. Değişim farklı, yenileşme farklıdır. Eğer bu anlamda kadrolarda bir yapılanma isteniyorsa bunun yeri büyük kongrelerdir.

Bizim tüzüğümüzde yazmaz ama vicdanlarda yazar. Doğru kararı zaten büyük kurultayda delege verecektir. Arkadaşların aday olmaları noktasında hukuki engel yoksa çıkarlar, yarışırlar. Sayın Genel Başkan da “Şahsımla yarışacaklar” diyerek aday olacağını belirtti.

Kırgınlık olmaz. Her arkadaşımız, aklı selimdir. Kendi yol ve yordamını kendisi belirler.