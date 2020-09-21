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MHP Genel Başkan Yardımcısı, onur ödülünü TTB'ye adayan Rutkay Aziz'i hedef aldı: Bozacının şahidi şıracıdır!

Bahçeli "ihanet oluşumu" demiş, TTB'nin derhal kapatılmasını ve yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılması gerektiğini söylemişti

21 Eylül 2020 14:37

Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Altın Koza Film Festivali'nde aldığı ödülü Türk Tabipleri Birliği'ne adayan oyuncu Rutkay Aziz'i hedef aldı.

"Bozacının şahidi şıracıdır!" diyen Ulvi, "Rutkay Aziz’in aldığı onur ödülü kocaman bir muamma...Üstelik mezkur ödülünü Tabipler Birliğine adamış...Sanıyorum Liderimize tarizle nispet yapıyor! Yani halt ediyor, kendini kandırıyor! Bitmediler gitti! Rutkay Bey onur devredilmez. TTB kapatılsın..." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'ni hedef almış, "kapatılması gerektiğini" söylemişti. Bahçeli'nin bu çıkışı muhlefet ve pek çok kesimden tepki almıştı.

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