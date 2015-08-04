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MHP Genel Başkan Yardımcısı: Genel başkanımızın 'şerefsiz' sözünün arkasındayız

'Sayın Öcalan bizim liderimizdir diyen partinin mensupları için Başkanımız bilinçlice şerefsiz tabiri kullanmıştır'

04 Ağustos 2015 20:20

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'Boğaz'da viski içen şerefsizler' sözünün arkasındayız" dedi. "Bizde bir liste yok. Vatan hainleri ortada zaten. Bu şerefsizler doğuyu verelim kurtulalım diyenler. Bu kesimin vatan sevgisi yok. Sayın Öcalan bizim liderimizdir diyen partinin mensupları için Başkanımız bilinçlice şerefsiz tabiri kullanmıştır" diyen Adan, partisinin azınlık hükümetini desteklemediğini de bir kez daha ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Boğaz’da, yalılarda viskisini yudumlayıp oyunu HDP’ye veren şerefsizler" sözleriyle başlayan polemik devam ediyor. Bahçeli'nin ardından, danışmanı Metin Özkan, dün akşam katıldığı bir TV programında Bahçeli'nin bahsettiği  "Viski içip oyunu HDP'ye veren şerefsizlerin" bir de listesi olduğunu iddia etmiş ve "İsterseniz çantamda listesi var ama; 3 bin kişi açıp burada saymayayım, zamanımız kalmayabilir" demişti.

Metin Özkan'ın sözleri üzerine TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Bizde bir liste yok. Vatan hainleri ortada zaten. Bu şerefsizler, doğuyu verelim kurtulalım diyenler. Bu kesimin vatan sevgisi yok. 'Sayın Öcalan bizim liderimizdir' diyen partinin mensupları için Başkanımız bilinçlice şerefsiz tabiri kullanmıştır. Her türlü şerefsizliğe öncülük yapan PKK ile birlikteliğe devam edenlerin, Devlet Bahçeli’ye dil uzatmaya gücü yetmez" şeklinde konuştu.

"Azınlık hükümetini desteklemediğimiz çok net. Türk askerinin dağlarda şerefsizce davranan PKK’ya karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz" diyen Adan, "Bu alçaklarla sonuna kadar savaşırız.  Bahçeli'nin ifadelerinin sonuna kadar arkasındayım. Bu partinin Devlet Bahçeli'ye dil uzatmaya ne gücü yeter ne haddi" ifadesini kullandı.

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