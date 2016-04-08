MHP Genel Başkan Adayı Oğan: Bahçeli, kendisini seçen delegeden korkmasın, aday olsun

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de olağanüstü kurultay talebini kabul etmesi ve ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Hiç kimse olağan kongre dışında bizden olağanüstü kongre kararı beklemesin" sözlerine ilişkin "Genel Başkan istiyorsa kendisini seçen kurultaya güvensin. Yine seçerse yine genel başkanımız olsun. Delegeden korkmayın. Kendisinin önünde bir fırsat var. Adalete güvensin, ülkücü iradenin 548 imzasını hiçe saydı, mahkeme kararını hiçe saymasın" dedi.

"Mahkeme kararına davul zurnayla sevinemeyiz"

Konuyla ilgili konuşan Koray Aydın, mahkemenin aldığı kararla ilgili, "Önce, şunu söyleyeyim aslında bugün mahkemenin verdiği kararla kardeşler arasında bir uyuşmazlığa çözüm olmuştur. İki taraf da kardeştir, ayrı düşünülemez. Böyle bir karar alındı diye davul zurna çalarak sevinemeyiz. MHP genel merkezinde olanlar da bizim kardeşimiz. Biz buna ülkücü kardeşlik diyoruz, böyle bir aramızdaki anlaşmazlığı mahkemenin çözmüş olmasından mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Hukuk fakültesinde giriş derlerine girenler bilir; itiraz hakkı kullanılmadan icra gerçekleşmez"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, mahkemenin kurultay kararı vermesine ilişkin "Mahkeme kararı olağanüstü kongrenin toplanması gerektiğini ifade ediyor. Kararın kesin olmadığını söylüyor. Hukuk fakültelerinin giriş derslerinde herkes bilir ki buradaki itiraz hakkı kullanılmadan, karar kesinleşmeden icranın gerçekleşmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı

Dr. Sinan Oğan'ın konuşamasından satır başları şöyle:

"548 şerefli ülkücü delegeden MHP’den etkileniyoruz. Keşke genel merkezimiz de bir sokağa, sokağa inse. Tabana inseler çok etkilenecekler. Balgat’ın dört duvarı arasında sıkıştığı için etkilenmiyorlar.

"Bendeniz bu yaptığım ziyaretlerden dolayı ihraç edilmiş bir ismim. Bizi bununla suçlamaları abesleşti. Diğer yandan 1 Kasım’da MHP genel merkezine bir kırmızı kart gösterilmişti, şimdi de mahkeme gösterdi. MHP’de liderlik sorunu var, MHP yönetilemiyor. MHP 1 Kasım’da sadece 2 tane miting yapmıştır. MHP’yi yönetemiyorsanız, önünden çekilmeniz lazım. Ülkücü hareket engellemez dedik, bugün en büyük engel MHP’nin genel merkezidir. MHP şaha kalkmak istiyor. Bu hareketten sonra bütün tabanımıza canlılık geldi. Onlarca yüzlerce imza vermiş delegenin yanı sırı, hiç imza vermemiş il, ilçe, belediye başkanlarımız bizi aradı, tebrik etti. Ülkücü hareket bu karardan son derece memnundur. Kurultayla neticelenmesini beklemektedir.

"MHP’de bir liderlik sorunu olduğunu, yönetim sorunu olduğunu ifade ettim. Partimiz MHP olmasına rağmen hareket sorunu var, insanlar hareket etmiyor. Tabanın sesine kulak verilmiyor. Ülkücü teşkilatlarımız ciddi sıkıntılar seçiyor. Ülkücüler 14 senedir mağdur. Sadece ülkücüler değil, Türk milleti mağdur. Sesine ses verebilecek dinamizminde bir genel merkez yok. Ülkücü iradenin önünde genel merkezin olmasının bir anlamı yok. Bir an önce 548 imzanın gereğini yapmasını beklerdir. Bize mahkeme kapsını gösterdi. Kendisinin önünde bir fırsat var. Adalete güvensin, ülkücü iradenin 548 imzasını hiçe saydı, mahkeme kararını hiçe saymasın.

Genel başkanımız, 19 senedir bizim başkanımız. Saygıda kusur etmedik. Nolur gelsin, bu hareketi mahkeme kapısında daha fazla uğraştırmasın. Genel Başkan istiyorsa kendisini seçen kurultaya güvensin. Yine seçerse yine genel başkanımız olsun. Delegeden korkmayın."

MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Önce şunu ifade edeyim, bugün verilen karar bütün Türkiye’de büyük bir heyecan yaratmıştır. Türkiye’nin gündemine oturmuş bir konu olarak öne çıkıyor.

"Seçim sonrası tablo içerisinde gözyaşına boğulan arkadaşlarımızı, bu yaşananları hazmedemeyen arkadaşlarımızı iliklerimize kadar hissettik. Etkilenmemek mümkün değil. Türkiye ateş çemberinden geçiyor ve içinde bulunduğumuz şartlarda Türk milletinin adını ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma yürütülüyor.

"Herkesin sorumluluk alması gereken bir süreçteyiz. Bu bakışla bakıyoruz. Bu kişisel bir adım değildir. Türk milletinin geleceğini düşünerek herkesin yapması gereken şeyi yaptık. Tercüman olduğumuzu düşünüyorum.

"Önce, şunu söyleyeyim aslında bugün mahkemenin verdiği kararla kardeşler arasında bir uyuşmazlığa çözüm olmuştur. İki taraf da kardeştir, ayrı düşünülemez. Böyle bir karar alındı diye davul zurna çalarak sevinemeyiz. MHP genel merkezinde olanlar da bizim kardeşimiz. Biz buna ülkücü kardeşlik diyoruz, böyle bir aramızdaki anlaşmazlığı mahkemenin çözmüş olmasından mutluluk duyuyorum."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"Mahkeme kararı olağanüstü kongrenin toplanması gerektiğini ifade ediyor. Kararın kesin olmadığını söylüyor. Karar yine mahkeme kararıyla kesin olmadığı şeklinde belirtiliyor. Kesin olmayan karara da itiraz yolunu açık olduğunu söylüyor. Hukuk fakültelerinin giriş derslerinde herkes bilir ki buradaki itiraz hakkı kullanılmadan, karar kesinleşmeden icranın gerçekleşmesi mümkün değil. Mahkeme kararına saygılı olalım derken, genel merkezi saygılı olmaya davet ederken mahkeme kararına bakmamız lazım.

"Burada yargı süreci henüz tamamlanmış değil. Benim yorumu değil bu, mahkemenin kararı. Kesinleşmeden karar bir icranın yapılması bir kongrenin toplanması yasal olarak mümkün değil. Yarın hemen erkenden bir olağanüstü kongresi toplanacakmış gibi, toplanması gerekiyormuş gibi MHP’nin karara saygılı değilmiş gibi algı oluşturmanın hiç kimseye faydası olmaz.

"Şu anda Türkiye siyaseti açısından MHP’nin durumunu değerlendirmek gerekirse MHP’nin içerisinde bir kaynama oluşturulmaya çalışıldı. Seçim sonuçlarından memnun olmayan hassasiyetleri kullanılarak bir noktaya götürülmeye çalışıldı. 1 Kasım’dan sonra da siyaset devam ediyor. MHP genel merkezi olarak, TBMM grubu olarak bu siyaseti takip etmeye, MHP’nin misyonunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu da gayet iyi bir şekilde yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Böyle bir dönemde, tamamen terörün üst seviyelere geldiği, her gün şehit cenazelerinin dağıldığı bir dönemde MHP’nin durumuyla ilgili, enerjisini bu tarafa yönlendirmesi gerekirken MHP’nin enerjisini başka taraflara çekmenin kimseye katkısı olmayacaktır. Biz olağanüstü kongre yerine, olağan kongrenin daha demokratik ve geniş kapsamda gerçekleştirebileceğini. Sanki olağanüstü kongre yapılmazsa MHP’de kongre yapılmayacak gibi bir havanın kimseye faydası yok."