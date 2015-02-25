MHP: Eskiden asker, siyasi liderlere karşı koyacak yürekliliği gösterirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in Şah Fırat operasyonu sonrası kendisini hedef alan açııklamaları sonrası Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Necdet Özel'e "Eğer bir genelkurmay başkanı siyasi iktidarın emrine giriyorsa muhalefet partilerinin de eleştirilerine katlanmak zorundadır" diyen Yalçın "Tarafsız kal, yerini ve haddini bil. Sen bir siyasi partinin genel başkanı değilsin" dedi. Yalçın, sözlerine dikkat çeken şu sözlerle devam etti:

"Genelkurmay başkanları eskiden Türkiye'nin millî çıkarları açısından mahzurlu gördükleri kararlar hakkında siyasi liderlere karşı koyacak yürekliliği gösterirler ve gerekirse istifa ederek hem kendilerinin onurlarını hem de ordunun prestijini korurlardı."

‘Ordu canı pahasına korumalı’

Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Özel'in eleştirilerine yazılı açıklama ile cevap verdi. Süleyman Şah Türbesi'ninSuriye sınırları içinde yer aldığı arazinin, gerek 1921Ankara Antlaşması ve gerekse 1923 LozanAntlaşması'yla Türk toprağı olarak kabul ve tescil edildiğini ifade eden Yalçın, "Orası vatan toprağıdır ve terk edip gelmek yerine Türk ordusunun orayı canı pahasına koruması gerekirken Süleyman Şah türbesi havaya uçurulmuş ve sınırların hemen yanına bir türbe inşaatına başlanmıştır. Bunun adı resmen ricattır. Bu ricatla Türkiye'nin bölgedeki itibar ve caydırıcılığı sıfırlanmıştır. Ayrıca tek mermi atmadan Türk toprağı olan bir mevkiden çekilmemizden yeni bir pazarlık, rica ve minnet kokusu alınmaktadır. Bunu başarı olarak yutturmaya kalkmak, ne askerliğe ne de siyasete sığar." dedi.

'PYD'nin meşrulaştırılmasına yol açacak mahzurlu girişim’

Şah Fırat Operasyonu'nun ardından PYD'nin 'AK Parti hükümetinin kendilerinden izin aldığını ve askerimizin sınırı geçişinden itibaren türbeye kadar operasyona destek ve koruma görevi yaptıklarını açıkladığını' hatırlatan Yalçın şöyle devam etti: "Türk ordusu sınır ötesinde PYD'nin silahlı kanadı olan YPG'nin korumasına muhtaç kaldıysa bu, AKP marifetiyle ordumuzun etkinliği ve caydırıcılığı bitirilmiş demektir. Bu, aynı zamanda PYD'nin meşrulaştırılmasına yol açacak fevkalade mahzurlu bir girişimdir."

‘Özel yanlış kararlarını sorgulamazsa eleştirilir’

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin şahsında muhalefetin demokratik hakkını kullandığını vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefetin sesi Hakk'ın ve halkın sesidir. Bu sesi dinlemeyen, görmezden gelen iktidarların sonu yıkımdır. Böylesi iktidarlara kul ve köle olan kamu görevlileri de bu yıkımda sorumluluk sahibidirler. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in dün Sayın Devlet Bahçeli'nin haklı tenkitleri karşısında suçluluk psikolojisiyle ve Tayyip Erdoğan'dan aldığı talimatla yaptığı açıklama da kendisini bu sorumluluktan kurtaramaz. Millî menfaatlerimizin aleyhinde hareket eden, siyasi iktidarların yanlış kararlarını sorgulamayan genelkurmay başkanı da olsa tenkit edilecektir. Tenkit edilen; Tayyip Erdoğan'ın provoke ettiği Türk askeri değil onu yönetenlerdir. Bu isimlerin işgal ettiği makam millete aittir ve siyasetler üstüdür, üstelik kendisine hiçbir imtiyaz da bahşetmez. Siyasetin ve AKP iktidarının tasarrufu altına giren, Erdoğan'ın emir eri olan her genelkurmay başkanı acı şekilde sorgulanır ve muaheze edilir. Kaçak Saray mukimi Tayyip Erdoğan, Süleyman Şah türbesiyle ilgili operasyonu bizzat sevk ve idare ettiğini söylediğine ve genelkurmay başkanı da yalı kazığı olmadığına göre, neden çıkıp da bu operasyonun mahzurları hakkında itirazda bulunmadığını kendisine sormak hakkımızdır. Eğer bir genelkurmay başkanı siyasi iktidarın emrine giriyorsa muhalefet partilerinin de eleştirilerine katlanmak zorundadır. Bu sadece bir askeri operasyonsa ve sadece genelkurmayın inisiyatifinde gerçekleşmişse Erdoğan'ın açıklamaları ne anlama gelmektedir? Siyasi iktidar neden bu meseleye burnunu sokmakta ve bir propaganda malzemesi hâline getirmektedir? Genelkurmay başkanları eskiden Türkiye'nin millî çıkarları açısından mahzurlu gördükleri kararlar hakkında siyasi liderlere karşı koyacak yürekliliği gösterirler ve gerekirse istifa ederek hem kendilerinin onurlarını hem de ordunun prestijini korurlardı. Orgeneral Necdet Özel ise bunu yapmak yerine Erdoğan'ın Kaçak Saraydan yaptığı gibi işgal ettiği konuma aykırı bir üslupla Genel Başkanımıza laf yetiştirmeye çalışmaktadır."

‘Bahçeli'nin kesip attığı kör tırnak bile olmazsınız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bulunduğu makamı kötüye kullanmak ve Anayasa'yı ihlal etmekle suçlayan Yalçın, "Sen terörle mücadele değil müzakere ederken MHP Liderine terörle mücadelede ne yaptın diye soramazsın. Suç işlemeye meyyal ve meraklı, Selefi-Eş'ari anlayışın yetiştirdiği şiddet yanlısı bir siyasi figür olarak o makama yakışmıyorsun. Makamın mehabetine zarar veriyor, ismetini tarafgir ve partizanlığınla kirletiyorsun. Sen kendini ne sanıyorsun? Kendini ulaşılamaz, hesap sorulamaz, engellenemez ve ebediyen Kaçak Saray'da kalacak bir insanüstü varlık mı sanıyorsun? Tarafsız kal, yerini ve haddini bil. Sen bir siyasi partinin genel başkanı değilsin. Kaçak sarayının odalarını 'ikna odalarına' mı çevirdin? Ayrıca bırak da biraz zavallı Ahmet Davutoğlu, başbakanlıktan muradını alsın. Ama sen adama fırsat vermiyorsun. Ne ona ne kimseye söylenecek söz bırakmıyor, herkese cevap yetiştiriyorsun. Muhalefetin eleştirilerine tahammül edemiyorsan, niye orada oturuyorsun? Öyleyse dön partinin başına ve serbestçe siyaset yap. Orduyu da siyasi emellerine alet etme! Beştepe'de kurduğun tatlı hayallerin fazla uzun sürmeyeceğini 2015 genel seçimlerinden sonra göreceksin. Orası senin için bir iğneli fıçı hâline gelecek ve uykularını yitireceksin. 2015 genel seçimlerinden sonra hukuksuzluklarının hesabını birer birer vereceksin. Oturduğun makamı daha fazla rezil ve zarardide edemeyeceksin. Kimlerden yana olduğumuza gelince… Biz milletimizin ve onun çıkarlarının yanındayız. Senin gibi PKK ile iş birliği hâlinde bulunduğu, peşmerge ve YPG'nin koruması altında operasyonlar tertip ettiği hâlde bunu inkâr edenlerden değiliz. Bizim milliyetçiliğimizi, vatan sevgimizi ölçmek senin haddin değildir. Cumhurbaşkanı sıfatıyla şehidimiz Fırat Çakıroğlu'nu anma erdemini bile gösteremeyerek içindeki, kin ve nefreti, ayrımcılığı ayan beyan ortaya koydun. Çünkü sen bütün kesimlerin, bütün halkın değil, sadece AKP'nin başkanısın. Bölücü terör örgütüyle al gülüm ver gülüm ilişkisi içindeki sen ve senin emrindeki genelkurmay başkanı, asıl siz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve mensuplarımızın kesip attığı kör tırnak bile olamazsınız." diye konuştu.