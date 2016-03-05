Meydan: Kayyum kararını tanımıyoruz, saygı duymuyoruz, uymuyoruz!

Gülen cemaati bünyesindeki Zaman gazetesine kayyum atanmasını bugünkü (5 Mart 2016) manşetine taşıyan Meydan gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tahliyesinin önünü açan Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili olarak söylediği "Karara sadece sessiz kalmıyorum, uymuyorum, saygı da duymuyorum" sözlerine gönderme yapan bir sayfayla çıktı. Meydan'ın "Kara Cuma" üst başlığıyla karartılan sayfasında "Tanımıyoruz, saygı duymuyoruz, uymuyoruz" dendi.

"FETÖ/PYD örgütünün yayın organı haline geldiği kaydedildi. Gazetenin FETÖ yapılanmasının faaliyetlerine katıldığı, faaliyetlerini meşru göstermek ve propagandasını yapmak üzere çalıştığı" iddiasıyla kayyum atanan Zaman gazetesi de bugünkü (5 Mart 2016) nüshasında "Anayasa askıda" başlığını kullandı. Zaman'ın birinci sayfasında anayasanın 30. maddesindeki "Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonamaz" ifadeleri yer aldı.

Meydan gazetesinin bugünkü (5 Mart 2016) nüshasının birinci sayfası şöyle:

Zaman gazetesinin bugünkü (5 Mart 2016) nüshası şöyle: