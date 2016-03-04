T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'den Zaman'a kayyum atanmasıyla ilgili açıklama: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

"Türkiye'nin mümkün olan en yüksek demokratik standart ve uygulamalara kavuşması gerektiğini sürekli tekrarlıyoruz"

04 Mart 2016 22:28

Avrupa Birliği Komisyonu, Zaman gazetesi ile ilgili gelişmeleri büyük endişe ile not ettiklerini ve yakından takip etmeye devam ettiklerini açıkladı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; konuyla ilgili bir soruya cevap veren AB Dış Politika Sözcüsü Maja Kocıjančič, aday ülke Türkiye'nin mümkün olan en yüksek demokratik standart ve uygulamalara kavuşması gerektiğini sürekli tekrarladıklarını ve bunlar arasında basın özgürlüğünün de var olduğunu vurguladı.

Sözcü, AB ile müzakere eden her ülkenin; insan hakları ve bu bağlamda ifade özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirmesi gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER

ABzamankayyumatanmakbasınmedyatürkiyehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24