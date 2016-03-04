AB'den Zaman'a kayyum atanmasıyla ilgili açıklama: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Avrupa Birliği Komisyonu, Zaman gazetesi ile ilgili gelişmeleri büyük endişe ile not ettiklerini ve yakından takip etmeye devam ettiklerini açıkladı.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; konuyla ilgili bir soruya cevap veren AB Dış Politika Sözcüsü Maja Kocıjančič, aday ülke Türkiye'nin mümkün olan en yüksek demokratik standart ve uygulamalara kavuşması gerektiğini sürekli tekrarladıklarını ve bunlar arasında basın özgürlüğünün de var olduğunu vurguladı.

Sözcü, AB ile müzakere eden her ülkenin; insan hakları ve bu bağlamda ifade özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirmesi gerektiğini kaydetti.