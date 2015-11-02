Metropoll’ün sahibi Sencar: Halkın tepkisini tespit edemedik, başarısız olduk

1 Kasım seçimi öncesinde yayınladıkları anketlerle sonuca yaklaşamayan araştırma şirketleri neden başarısız olduklarının cevabını bulmaya çalışıyor. Metropoll araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar da bu gerekçeyle yaptığı açıklamada halkın tepkisini tespit edemediklerini ve bu nedenle başarısız olduklarını söyledi.

Araştırma şirketleri 7 Haziran’dan sonra yaptıkları anketlerde 1 Kasım seçimleri için tahminlerde bulunmuştu. Ancak 22 şirketin yaptığı anketlerde en yakın tahminlerde bulunan A&G olurken diğer şirketler neden başarısız olduklarına dair açıklama yaptı. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, seçim akşamı televizyon programında sonuçlar için, “Benim için de sürpriz oldu” diye açıklama yaparken Andy-Ar Genel Müdürü Fatih Acar anket tahminleri için özür diledi. SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı da Twitter hesabından “Ciddi bir yanılgıydı. Araştırmalar bu sonucu bulamadı. Dip dalgası görülemedi. Tüm takipçilerimizden ve bize güvenenlerden özür diliyoruz" sözleriyle özür dilemişti.

Son olarak “AKP beklenmedik boyutta büyük bir zafer kazandı. Kutluyorum” diyen Özer Sencar da daha sonra neden başarısız olduklarına dair şu ifadeleri kullandı: “Halkın muhalefete ve süreçte tepkisini tespit edemedik, başarısız olduk.”

MetroPoll, 22-24 Ekim tarihlerinde yaptığı son araştırmasında AKP’nin yüzde 43.3, CHP’nin yüzde 25,9, MHP’nin yüzde 14,8 HDP’nin ise yüzde 13.4 oy alacağı tahmininde bulunmuştu.