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Hangi anket şirketi, gerçeğe en yakın tahmini yaptı?

Kamuoyu araştırma şirketleri seçim sonuçlarını büyük oranda doğru bildi

08 Haziran 2015 04:25

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yanlış tahminleri nedeniyle kamuoyunda prestij kaybına uğrayan anket şirketleri genel seçimlerde büyük oranda başarılı oldu.

Şirketlerin AKP ve HDP’nin oy oranları konusunda tahminleri gerçeğe en yakın sonucu yansıtırken, en büyük sapmaya uğrayanlar AKP'yi tek başına iktidar gösteren üç şirket oldu. Seçimlerden önce yayınlanan son anketler HDP’nin barajı geçeceğini, AKP’nin ise tek başına iktidar olamayacağını gösteriyordu. Resmi olmayan sonuçlara bakıldığında anket şirketlerinin en fazla sapmaya uğradığı parti, CHP.

Resmi olmayan sonuçlara göre, ajansların paylaştığı oy oranları yaklaşık olarak şöyle:

AKP yüzde 40.81- 258 milletvekili
CHP yüzde 25.00 - 132 milletvekili
MHP yüzde 16.33 - 81milletvekili
HDP yüzde 13.06 - 79 milletvekili
DİĞER % 4.8

Anket şirketlerinin son tahminleri ise şöyleydi:

KONDA

AKP yüzde 41

CHP yüzde 27.8

MHP yüzde 14,8

HDP yüzde 12,6

METROPOLL

AKP yüzde 41

CHP yüzde 27,2

MHP yüzde 16

HDP yüzde 11.5

A&G

AKP yüzde 42

CHP yüzde 27

MHP yüzde 16

HDP yüzde 12

SONAR

AKP yüzde 41

CHP yüzde 26

MHP yüzde 18.1

HDP yüzde 10.4

GENAR

AKP yüzde 43,8

CHP yüzde 25,6

MHP yüzde 15,9

HDP yüzde 10.8

AKAM

AKP yüzde 38.9

CHP yüzde 28

MHP yüzde 17.6

HDP yüzde 11.7

ANDY-AR

AKP yüzde 41.9

CHP yüzde 25.8

MHP yüzde 16

HDP yüzde 10.7

GEZİCİ ARAŞTIRMA

AKP yüzde 39.3

CHP yüzde 28.5

MHP yüzde 17.2

HDP yüzde 12,4

ORC ARAŞTIRMA

AKP yüzde 46

CHP yüzde 25,3

MHP yüzde 15,5

HDP yüzde 9

ANAR

AKP yüzde 44-45

CHP yüzde 25-26

MHP yüzde 16-17

HDP yüzde 9-10

KONSENSUS

AKP yüzde 43.9

CHP yüzde 26.7

MHP yüzde 15.8

HDP yüzde 9.7

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