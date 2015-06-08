Kılıçdaroğlu: Memnunum, istifayı gerektiren bir sonuç değil

7 Haziran seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde değerlendiren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi. Kılıçdaroğlu, "Hepinize söylüyorum, yaşasın demokrasi!" diye konuştu.

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İngiltere’deki seçimleri örnek göstererek “kaybedenin istifa etmesi gerektiği” yönündeki çağrısı için, Kılıçdaroğlu, “CHP’nin aldığı oy düşerse bırakırım. Siyaseti hiçbir zaman koltuk merakı için yapmadım” demişti. 2011 Genel Seçimi'nde yüzde 25,94 oranında oy alan ve 135 milletvekili çıkaran CHP, sandıkların yüzde 99,3'ü açıldığında oyların yüzde 25,17'sini alıyor gözüküyor. Ancak Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin konuşmasında istifaya yönelik ifadeler kullanmadı.

Konuşması ertesinde Hürriyet'e istifaya dair açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Şimdilik detaylı bir yorum yapmama kararı aldım. Genel hatlarıyla bir değerlendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağım. Ancak bizim açımızdan bir sorun yok. Memnunum; istifayı gerektiren bir sonuç da değil. Şimdilik değerlendirmem bu kadar.”

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde de şunları söyledi:

"Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Demokratik yollarla bir baskıcı dönemi sona erdirdik. Demokrasi kazandı, Türkiye kazandı. Biraz sonra, parti sözcümüz sayın Haluk Koç, gerekli açıklamaları yapacak. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, hepiniz sağolun, var olun diyorum. Hepinize söylüyorum, yaşasın demokrasi!"