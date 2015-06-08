Davutoğlu koalisyon kuramazsa istifa edecek mi?

Resmli olmayan sonuçlara göre, AKP'nin tek başına iktidar olmak için gereken 276 milletvekili sayısına ulaşamayarak 258'de kalmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifa edip etmeyeceği sorusu gündeme geldi. Davutoğlu, seçim sürecinde yaptığı bir mitingde muhalefeti eleştirirken ”8 Haziran sabah iktidar olamazsam istifa ederim” ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 9 Mayıs 2015'te Hatay’da gerçekleştirdiği konuşmada İngiltere'de seçimleri kaybeden parti liderlerinin istifa ettiğini hatırlatarak 7 Haziran’da çıkacak sonuçlarla başarısız olan liderleri istifaya çağırmıştı. İşte Davutoğlu'nun istifaya yönelik sözleri:

“8 Haziran sabahı iktidar olamazsam istifa edeceğim. Kılıçdaroğlu, Bahçeli, son günlerde çok konuşan Demirtaş diyebiliyor mu? Diyemezler çünkü iktidar olamayacaklarını biliyorlar. İşte meydan okuyorum. İngiltere’de seçim kaybeden partilerin liderleri istifa etti. Bahçeli 12, Kılıçdaroğlu 5 seçim kaybetti, hala yerlerinde. Biz üst üste seçimleri kazanıyoruz. Bizde 3 dönem kuralı var. Biz seçimleri kazansak da 3 dönem kuralını uyguluyoruz. İşte siyaset ahlaklı bu.”