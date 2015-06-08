Demirtaş: AKP'yle asla içerinden veya dışarıdan koalisyon yapmayacağız!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonuçlarıyla ilgili Beyoğlu'nda bir restauranttan açıklama yaptı. Demirtaş, Bu saat itibariyle, Türkiye’de başkanlık tartışması, diktatörlük tartışması bitmiştir. Türkiye uçurumun kıyısından döndü" dedi.

HDP'nin barajı aştığını gösteren seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu zafer bütün ezilenlerin" diyen Demirtaş, "Kendini Türkiye'nin sahibi olarak görenler kaybetti" ifadesini kullandı.

Demirtaş konuşmasında şunları söyledi:

"Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zorlu, eşitsiz, adil şartlarda gerçekleşmeyen bir seçim kampanyasını tamamladık. Öncelikle, bu seçim kampanyasının demokratik, özgür bir ortamda gerçekleşmediğini açıkça ifade etmek istiyoruz."

"Devlet gücüne, bütün imkanlarına karşı bir partinin iktidar partisinin devletin bütün olanaklarını arkasına alarak yürüttüğü bir kampanya, saldırıya karşı, bizler, Türkiye’nin ezilenleri yoksulları, emekçileri olarak, barıştan, adaletten ve özgürlükten yana olanlar olarak, muhteşem bir zafer ve muazzam bir başarı elde ettik. Hepimize, bütün Türkiye’ye hayırlı olsun."

Bu seçimde özgürlükten demokrasiden barıştan yana olanlar kazanmış, baskı otoriterlik kibirli duruştan yana olanlar ve kendini Türkiye’nin tek sahibi gibi görenler kaybetmiş, gerilemiş, yenilmiştir. Kazananlar Türkiye’nin özgürlüğüne sevdalı olanlar olmuştur. Bu zafer evet bütün ezilenlerin, Kürtlerin Türklerin Ermenilerin Boşnakların bu ülkede yaşayan bütün etnik kimliklerin, Alevilerin Sünnilerin Ezidilerin kim varsa inancıyla birlikte özgürce yaşamak isteyen bütün ötekileştirilmişlerin ortak zaferidir."Meydanlarda ne söz verdiysek arkasındayız. Artık HDP gerçek bir Türkiye partisidir. HDP Türkiye’dir, Türkiye HDP’dir. Seçimin en önemli sonuçlarından biri de, AKP kibirli tavırlarıyla, “Kürt sorunu yoktur” diyerek doğuda sıfırlanmıştır."

"Bize emaneten oy vererek de HDP’nin demokratik siyasetin önünü açmasını isteyenleri mahcup etmeyeceğiz. Bizlere emaneten oy vermek isteyenleri gönülden HDP’li yapmak için elimizden geleni yapacağız."

Bu zafer, işçilerin, işsizlerin, köylülerin, çiftçilerin ezilenlerin yani emeği sömürülenlerin yani solun ortak zaferidir. Bu zafer, ülkede demokratik sivil bir anayasa çoğulcu bir anayasa isteyenlerin 12 eylül darbe anayasasına ve onun dayattığı yüzde 10’luk seçim barajına karşı duranların ortak zaferidir. Demokratik çözüm ve barış isteyenlerin, Kürtlerin de bu ülkede onurlu bir halk olarak yaşamalarını istiyorum diyenlerin ortak zaferidir.

Ve en çok da bu ülkenin kadınlarının ortak zaferidir.

"Bu saat itibariyle, Türkiye’de başkanlık tartışması, diktatörlük tartışması bitmiştir. Türkiye uçurumun kıyısından döndü."

Bu muazzam zaferin ortaya çıkmasında milyonların emeği var. bir üst akıl değil, bir komplo aklı değil, komplo çirkef akıl değil, halkın ortak aklı var. HDP Türkiye’nin Türkiye halklarının aleyhine hiçbir programın içinde olmadığı gibi bu saatten sonra da olmayacaktır.

Ben HDP’yi oluşturan bütün bileşenlerimize teşekkür ediyorum. bizimle ittifak kuran EMEP, Partizan’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. bizimle ittifak kurmamalarına rağmen, öze dönüş platformu, TKP ve EHP’ye özel olarak teşekkür ediyoruz.

Kampanyada uğradıkları saldırılarda yaşamını yitiren arkadaşlarımız, bütün mücadele hayatımız boyunca parti şehitlerimiz başta olmak üzere, başsağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz.

Kolu bacağı eli kopan arkadaşlarımız var. Onların hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Özellikle yüreği yaralı, yüreği yanık Türk ve Kürt anneleri, onlar herhalde barışı en çok hak edendi. Onların çok özlediği barışa çok daha fazla yakınlaşmış olduk. Yüreği yanık bütün annelere armağan ediyoruz. Halkın Emek Partisi’nin 1990’da kuruluş yıldönümü. HEP kurulduğu günden bu yana zorlu bir mücadele yürüttük. Tarihin hoş bir tesadüfü diyelim. Yine 7 Haziran’da sizler büyük bir zafer kazandırdınız.

Yürüdüğümüz bu zorlu yolun boş olmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bizler demokratik çözüm ve barış sürecini yürütürken arkasında dururken, elbette ki İmralı’da devam eden süreci de hep destekledik. Sayın Öcalan, birlikte yaşam sivil çözüm konusunda her zaman destek oldu. ortak vatan vurgusuyla bu çözümün bu barışın temel aktörü oldu. kendisine özel olarak teşekkür ediyoruz. Bu başarının ortaya çıkmasında, kendisinin barış konusundaki kararlı duruşu da son derece belirleyicidir. İnanıyorum ki desteklerini artırarak sürdürecektir. Kalıcı barış konusunda kendisi bugüne kadar oynadığı rolü ve sorumluluğu oynamaya devam edecektir.

Devlet bütçesinden hazinesinden karşılanmadı. Gönüllü fedakarlıkla, işçilerimizin, hatta işsizlerimizin bile kuruş kuruş paralarıyla kampanyamız gerçekleşti. Kim ne kadar katkı sunmuşsa onların her birine sonsuz teşekkürümüzü sunuyorum.

Özgür basın emekçileri bu kampanyanın mimarlarıdır. Sosyal medya ekibimiz son derece iyi bir çalışma ortaya koydular. Seçim şarkılarımızın tamamı gönüllü şarkıcılar tarafından yapıldı.

AKP'yle asla içerinden veya dışarıdan koalisyon yapmayacağız. İyi bir muhalefet yapacağız.

'Memnunuz'

Gün içinde Hürriyet'e konuşan Demirtaş, “Biz yaklaşık yüzde 12-13 oy bekliyorduk. Beklendiğimiz gibi çıktı. Sonuçlardan memnunuz” demişti.

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