Sandıktan koalisyon çıktı, AKP oy kaybetti, HDP barajı geçti

Türkiye içinde 54 milyon 543 bin 695 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu 7 Haziran milletvekili genel seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, sandığa katılım yüzde 86,56 seviyesinde oldu, 47 milyon 198 bin 679 oy kullanıldı, 45 milyon 871 bin 117 oy geçerli sayıldı.

2011 Milletvekili seçiminde yüzde 49.9 oy alan AKP bu seçimden de birinci parti olarak çıkmayı başardı ancak yaklaşık yüzde 9'luk bir oy kaybıyla yüzde 40.8'e geriledi. 2011’de 21 milyon 320 bin 207 oy alarak yüzde 49,9’la tek başına iktidar olan AKP, resmi olmayan sonuçlara göre 7 Haziran seçimlerinde 18 milyon 720 bin 223 oy aldı. 2011’de 327 milletvekili çıkaran AKP, 7 Haziran’da tek başına iktidar olmaya yetecek 276 sandalyeyi kazanamadı ve 258’de kaldı.

CHP oy kaybetti

CHP 2011’de 11 milyon 122 bin 420 oy alarak, yüzde 25,9 oranında oy almıştı. 7 Haziran’da resmi olmayan sonuçlara göre 11 milyon 468 bin 792 oy alan CHP’nin oy oranında yüzde 0,9’luk düşüş yaşandı ve yüzde 25 oldu. 2011’de 135 milletvekili çıkaran CHP’nin vekil sayısı 7 Haziran’da 132’ye geriledi.

MHP vekil sayısını artırdı

2011’de 5 milyon 575 bin 10 oy alan MHP, parlamentoya 53 milletvekili sokmuştu. 7 Haziran’da oy oranını yüzde 16,3’e yükselten MHP 7 milyon 490 bin 635 oy aldı ve Meclis’e 80 milletvekili sokmayı başardı.

HDP yüzde 13'ü aştı

HDP’nin Meclis’e girebilmesi için geçerli oyların yüzde 10’unu alması gerekiyordu. 54 milyon 543 bin 686 seçmenin oy kullanma hakkının olduğu 7 Haziran’da resmi olmayan rakamlara göre seçime katılım oranı yüzde 86,6 olurken, geçerli oy sayısı 45 milyon 867 bin oldu.

Bu durumda HDP’nin barajı aşması için yaklaşık 4,6 milyon ay alması yeterli olacaktı. Ancak HDP, resmi olmayan sonuçlara göre aldığı 5 milyon 994 bin 106 oyla, yüzde 13,1 oranında oy alarak 80 vekil çıkardı. Bu da HDP’nin baraja geçmesi için ihtiyacı olan oydan yaklaşık 1 milyon 400 bin daha fazla oy almayı başardı.

Kürt siyasi hareketi 2011 seçimlerine bağımsız adaylarla girmiş, geçerli oyların yüzde 6,58’ine tekabül eden 2 milyon 819 bin sayısına ulaşan 35 bağımsız milletveki Meclis’e girmişti.