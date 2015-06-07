HDP'li Önder: 80 vekille Meclis'e girmenin eşiğindeyiz

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, son seçim verilerinden yola çıkarak açıklama yaptı. Önder, "Şu an itibariyle 80 milletvekili gibi bir sayıyla Meclis'e girmenin eşiğinde bulunuyoruz" dedi.

Önder'in basın açıklamasının tam metni şöyle:

Değerli basın emekçileri, esas açıklamayı eş genel başkanlarımız yapacak. Şu an itibariyle 80 milletvekili gibi bir sayıyla Meclis'e girmenin eşiğinde bulunuyoruz.

Bu sonuçlar, hoyratlığa karşı demokrasinin, zulme karşı özgürlüğün, şımarıklığa karşı tevazunun, savaşa karşı barışın zaferidir.

'Kutlama yapılmayacak'

Bütün Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Bütün yurttaşlarımızdan iki tane ricamız var. Bir, partimiz bugün kesinlikle bir kutlama yapmayacak. Eş genel başkanlarımız açıkladılar. Bunda büyük bir tevazu ve ölçülü bir sevinçle bu sonucu provoke etmek isteyenlerin eline malzeme vermememiz gerekiyor.

'Sandıklar terk edilmesin'

Diğer ricamız, il ilçe seçim kurullarına son sonuç açıklanana kadar hiçbir görevlimizin terk etmemesi gerçeğidir. Tekrar bu sonuç, bu ülkede barışa, özgürlüğe, demokrasiye ve adalete hizmet etsin diyorum.