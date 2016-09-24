Metrobüste yeni dönem; 'İngiliz' trafiği bitiyor

İETT Genel Müdürü Arif Emecen, metrobüslerle ilgili açıklamalarda bulundu ve 'İngiliz' trafiğinin bitirileceğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre, İETT Genel Müdürü Arif Emecen, açılacak yeni bir ihale ile metrobüs hattına sol tarafında da kapıları olan yeni otobüsler alınacağını ve tersine akan metrobüs trafiğinin, 2017 sonundan itibaren trafiğin akış yönüne döneceğini söyledi.

"Metrobüs sürücülerinin trafiğin akış yönünün tersinde hareket etme konusunda bir sıkıntıları olmadığını, bunun verilen yoğun eğitimlerle aşıldığını" söyleyen Emecen, açılacak yeni bir ihaleyle mevcut metrobüs hattında hizmet veren otobüslerin sol tarafında da kapıları olan araçlarla yenileneceğini ve 2017 sonundan itibaren D-100 karayolu üzerinde metrobüslerin trafiğin akışı yönünde hareket edeceklerini söyledi.

Kaza nedeni gidiş yönü mü?

Metrobüs hattı, D-100 ya da eski adıyla E5 karayolunun şehir içinden kısmına, karayolundan şerit alınarak ve gidiş gelişin ortasına yapıldı. Ancak bu yeni toplu ulaşım yolu için satın alınan otobüslerin sol taraflarında kapı olmadığından, sağdan akan trafiğin ortasındaki bölünmüş alanda körüklü otobüslerden oluşan ve ters yöne hareket eden bir başka trafik oluştu.

Otobüs sürücüleri başlangıçta oldukça zorlandılar. Bu zorluk zaman içinde alınan eğitimlerle aşıldı; ancak bu bölünmüş yol üzerinde, trafik olmadığı halde, kazaların meydana gelmesine engel olmadığı belirtildi. Her ne kadar kazaların önemli bir kısmı bambaşka nedenlerden olduysa da metrobüs kazaları hep daha keskin bir mercekle incelendi. Otobüslerin ters yönde gitmek zorunda olmaları da nedenlerden biri olarak görülüp tartışıldı.

Yeni metrobüs hatları geliyor

Emecen, mevcut metrobüs hattından çıkacak olan körüklü otobüslerin kent içi taşımacılığında kullanılmaya devam edeceğini ve gelecek yıldan itibaren İstanbul'da D-100 karayolu dışında da yeni metrobüs hatlarını devreye almak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.