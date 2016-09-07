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İstanbul'a 290 kişilik metrobüs geliyor

Yeni metrobüslerle İstanbul'un yolcu taşıma trafiğinin rahatlatılması amaçlanıyor

07 Eylül 2016 16:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine Bursa'da bir firma tarafından imal edilen, 3 kabinli, 290 kişi kapasiteli metrobüslerle İstanbul trafiğinde rahatlama sağlanması amaçlanıyor.

Habertürk'ün haberine göre, metrobüsleri üreten otomotiv fabrikasının Genel Müdürü Remzi Baka, yaptığı açıklamada, firmalarının 2013'ün sonunda Bursa'nın Kestel ilçesinde kurulduğunu söyledi. Baka, bugüne kadar 9 ve 12 metre uzunluğunda otobüsler ürettiklerini, 6 metreden 25 metreye kadar otobüs üretecek kapasiteleri bulunduğunu anlattı. Baka, "Ürettiğimiz otobüslerin yüzde 40'ını ihraç ediyoruz. İhraç ettiğimiz otobüslerin büyük bir kısmı Avrupa'nın değişik ülkelerinde çalışıyor." dedi.

Baka, 2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine, kitlesel toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüsün tasarımına ve üretimine başladıklarını bildirdi. Baka, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve teknik ekibinin katkılarıyla bugünlere geldik. 25 metre uzunluğunda, 290 kişi kapasiteli metrobüs aracını geliştirdik. Yıl sonuna kadar metrobüsün testlerini ve homologasyon (onay) işlemlerini bitireceğiz." diye konuştu.

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