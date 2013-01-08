Meteoroloji 'kar yağışı artacak' dedi, Topbaş 'sokağa çıkmayın' uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bolu, Karabük, Düzce ve Siirt çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden duyurduğu kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle zaman zaman trafik sıkışıklıkları yaşandı, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2 gün daha etkili olacak kar yağışı için vatandaşlara “Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyarılarda bulunduğu kar yağışı dün sabah aniden bastırdı. Lapa lapa yağan kar, İstanbulluları işe gidiş saatlerinde yakaladı. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Hadımköy ilçelerinde, Anadolu Yakası’nda ise Çamlıca Beykoz ve Altunizade’de etkili olan ve özellikle Şirinevler’de yoğunluğunu artıran kar yağışı, görüş mesafesini de düşürdü.

Yağış nedeniyle zaman zaman trafik sıkışıklığı yaşanırken, otoyol ve ana caddelerde nöbet tutan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve solüsyon dökme çalışması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2 gün daha etkili olacak kar yağışı için İstanbulluları “Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” diye uyardı. Topbaş, özellikle yaşlı, engelli ve hamilelerin trafiğe hiç çıkmamalarını rica etti.



Gizli buzlanmaya dikkat



İstanbullulara çalışmalara yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür eden Topbaş, “Yollarda hiçbir şekilde kar olmadığını görebilirsiniz ama gizli buzlanmayla karşı karşıya kalınabilir. Geçmişte ciddi trafik kazaları yaşadık. Sürücüleri, özellikle dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum” dedi.

İstanbul Valiliği’de, vatandaşlara “zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmayın” çağrısında bulundu. Ayrıca, araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, don ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları istendi.



Bazı uçak seferleri iptal



Kar yağışı, hava ulaşımını aksattı. Atatürk Havalimanı’na inemeyen bazı uçaklar, başka illere yönlendirildi. British Airways’in Londra-İstanbul ve KLM Hollanda Kraliyet Havayolları’nın Amsterdam-İstanbul seferini yapan yolcu uçakları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na indi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 35 seferini gerçekleştiremeyen THY, bugün yapılması planlanan yurt içi ve yurt dışı 49 seferini de iptal etti. THY, yolcularını, uçuş planlarını yapmadan önce 444 0 849 numaralı çağrı merkezini aramalarını istedi.

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle Marmara, İstanbul Kültür, Gelişim ve Maltepe üniversitesi'nde eğitime 2 gün, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Gelişim, Sebahattin Zaim ve Fatih üniversitelerinde 1 gün ara verildi.

Hayvanseverler, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle zor günler geçiren sokak hayvanları ile kuşlar için açık alanlara kar yemi bırakıyor. 741 köy yolunun ulaşıma kapandığı Sivas’ta kuşlar, ekmek kırıntılarını yedi.



Binlerce köy yolu kapalı



Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2 gündür etkili olan kar, dün Trakya üzerinden de ülkeye girdi. Tüm yurtta 2 binin üzerinde köy yolu kapanırken, çığ düşen Çat-Karlıova karayolunu açmaya çalışan iş makinasının üzerine ikinci çığ düştü. Sürücü Muammer Yalçın çığ altında kalarak öldü. Aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum’da 693, Ağrı’da 354, Kars’ta 306 ve Ardahan’da 37 olmak üzere bölgede toplam bin 390 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kar, Hakkâri ve Bitlis’te 448 köy ve 375 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden olurken, Bitlis-Mutki karayolu Karçinbaşı mevkiine de çığ düştü.