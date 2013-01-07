İstanbul'da kar yağışı nedeni ile bazı uçak seferleri iptal edildi

İstanbul'da Meteoroloji'nin günler önce haber verdiği kar yağışı başladı. THY de kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı dış hat ve iç hat uçuşlarını iptal etti.

İstanbul'da kar kalınlığı Arnavutköy, Beykoz ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde 15-20, Çamlıca, Başakşehir, Göktürk ve Kemerburgaz'da 5-10 santimetreye ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da karla mücadele çalışmaları 908 araç ve iş makinesi ile 2 bin 266 personelle yürütülüyor.

Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaptı. Yollarda şu ana kadar 691 ton tuz, 15 ton solüsyon kullanıldı.

Görevlilerce tespit edilen evsiz 377 vatandaş da Sarıyer Metin Oktay Spor Salonu'nda misafir ediliyor.

Kentin genelinde etkili olan yağışta, kar kalınlığı Arnavutköy, Beykoz ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde 15-20, Çamlıca, Başakşehir, Göktürk ve Kemerburgaz'da ise 5-10 santimetre olarak ölçüldü.

Önlemler

Açıklamada, gece don tehlikesine karşı, hafif metro enerji hattının donmaması, işletme saatlerine hazırlanması için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Araçların sürekli sefer halinde olduğu belirtilen açıklamada, metroda 4'lü vagonların 8'li vagonlara çıkarıldığı, sefer aralıklarının sıklaştırıldığı ifade edildi.

Ray hattında kar ve buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "İstasyonların girişleri ve peronlar, kar ve buz riskine karşı tuzlarla temizleniyor. Karayolu araçlarının da kullanıldığı bölgelerde, araçların yolda kalarak hattı kapatmaları ihtimaline karşı, tramvay hattının muhtelif noktalarında bulundurulan çekicilerle yönlendirme yapılacak.

Metrobüs ve otobüs seferleri ihtiyaca göre artırılarak ek seferler uygulandı. Şehir hatları vapurları yoğunluğa göre ek sefer yapacak. İDO kriz masası kurdu. Şehiriçi seferler takviye edildi" ifadeleri kullanıldı.

Atatürk Havalimanı'nda son durum

Bu arada kar yağışı etkisini artırarak devam ederken Atatürk Havalimanı’nda da uçaklar yoğun yağışta adeta kayboldu. Bu arada hava trafiğinin etkilenmemesi için kar mücadelesi başladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Atatürk Havalimanı Baş Müdürü Celal Özuğur, personel ve araç sayısını artırarak uçuşların normal olarak yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını bildirdi .Özuğur, "Araç sayılarımızı artırarak 59'a yükselttik.Karla mücadelede her nöbette 63 kişi olmak üzere 4 vardiya çalışıyoruz. Pistlere buzlanmaya karşı de-icing sıkıldı. Pistlerde frenleme değerlerini ölçtürdük ve frenleme değerleri normal düzeyde.Bu arada pist konfigrasyonu, değişimleri yaparak rafiği aksatmadan karla mücadele ediyoruz" dedi.

49 seferini iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın yapılması planlanan bazı yurt içi ve yurt dışı seferlerini iptal etti. Kentte devam eden kar yağışı, hava ulaşımını aksattı. Atatürk Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar, başka illere yönlendirildi.

British Airways'in Londra-İstanbul ve KLM Hollanda Kraliyet Havayolları'nın Amsterdam-İstanbul seferini yapan yolcu uçakları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 35 seferini gerçekleştiremeyen THY, yarın yapılması planlanan yurt içi ve yurt dışı 49 seferini de iptal etti.

THY, yolcularını, uçuş planlarını yapmadan önce 444 0 849 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi almaları konusunda uyardı.

AKOM'da hummalı çalışma

Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri ve ilçelerdeki son durum Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), 411 kamerayla takip ediliyor.

24 saat boyunca ekranları izleyen ekipler, sorunlu olan bölgelere anında müdahalede bulunuyor.

AKOM'daki ekranlara yansıyan son duruma göre, yağış Anadolu ve Avrupa yakasında hızlanarak etkisini sürdürüyor.

THY çok sayıda seferi iptal etti

Türk Hava Yolları da (THY) kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı dış hat ve iç hat uçuşlarını iptal etti.

İptal edilen sefer saatleri şöyle;

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 10.40'ta Iğdır, 06.20’de Gaziantep, 07.15’te Diyarbakır, 06.55‘te Konya, 20.55 ve 22.25'te Kayseri, 20.30'da Elazığ, 06.50 ve 20.20’de Trabzon, 14.00 ve 18.00’da Ankara, 08.00,10.00 ve 16.00’da İzmir, 15.00 ve 18.15’te Antalya’ya yapılacak seferler iptal edildi.