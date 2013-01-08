Türkiye'de birçok ilde okullar tatil edildi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı il ve ilçelerde okulları tatil edildi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Twitter hesabından gönderdiği mesajda, okulların salı günü tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacak.

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbullu küçük öğrenciler İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu twitter'dan mesaj yağmuruna tuttu.

Küçükler 'Vali Amca' diye seslendikleri Mutlu'ya 'Okulların tatil edilmesi için' binlerce masaj gönderdi.

Bunun üzerine İstanbul Valisi'de öğrenciliere twitter'dan 'Hepinizi çok seviyoruz' diye mesajlar yollamaya başladı. Akşam saatlerinde öğrencilerle Vali Mutlu'nun mesajları yoğunlaştı.

Sonunda Twitter'daki hesabından açıklama yapan Mutlu, “Meteorolojik uyarı; buzlanma riskini yüksek, kar yağışını yoğun gösteriyor. O nedenle salı günü okulları; ana, ilk, orta ve liseleri tatil ettik” dedi.

Mutlu ayrıca, "Sevgili gençler, öğrenciler 1 günlük tatili ders çalışarak, sınavlarınıza daha çok çalışarak değerlendireceğinize inanıyorum" dedi.

Bursa

Yoğun kar yağışının devam ettiği Bursa'da Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinin ardından, merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar yarın (salı) için tatil edildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler de yarın izinli sayılacak. Valilik, diğer ilçelerdeki durumun kaymakamlıklar tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Sivas

Sivas'ta kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeni kent merkezi ile Akıncılar, Divriği, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Suşehri, Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Koyulhisar İlçesi'nde ise yarın sadece taşımalı eğitime ara verilecek.

Gümüşhane ve Bayburt

Kar yağışının devam ettiği Bayburt'ta ve Gümüşhane il merkezi ile Torul, Kelkit, Kürtün ve Köse ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verilecek, Şiran ilçesinde de yarın taşımalı eğitim yapılmayacak.

Malatya

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Darende, Pütürge, Doğanyol ilçelerinde okulların tamamı; Arapgir, Yeşilyurt ve Akçadağ'da ise köy okullarında eğitime yarın bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 229 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Darende, Pütürge, Doğanyol ilçelerinde okulların tamamı, Arapgir, Yeşilyurt ve Akçadağ'da ise köy okullarında eğitime yarın bir gün ara verildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde, yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan hamileler ile kronik hastalar ile engelli personelin de bir günlük idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

Samsun ve Ordu

Samsun'da ve Ordu'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu, bazı ilçelerde okulların yarın tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde bütün okulların, Canik İlçesi'nde ise 25 köy okulu ile Ordu'nun Çaybaşı, Çatalpınar, Çamaş, Gölköy, Korgan, Kabadüz, Kabataş ilçelerinde yarın için 1 gün tatil edildi. Ordu'nun Akkuş, Mesudiye, Ulubey ve Gürgentepe ilçelerinde ise okullar 2 gün süreyle tatil.

Bu arada Samsun Canik İlçesi'nde bazı köy okullarında görev yapan öğretmenler bu akşam dönüşte servis araçları yolda kalınca zor anlar yaşadı.

Ordu'nun Ünye, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalıştığı belirtildi.

Bingöl ve Karlıova

Yoğun kar yağışının sürdüğü Bingöl ve Karlıova ilçelerinde okullardaki tatil uzatıldı. Bingöl Valiliği, kent merkezi ve Karlıova İlçesinde okullardaki eğitime yarında ara verildiğini açıkladı.

Suşehri ve Akıncılar

Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde kar yağışının aralıksız devam etmesi nedeni ile yarın ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Akıncılar İlçesi'nde de kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bugün ve yarın ara verildiği duyuruldu. Her iki ilçede kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği belirtildi.

Tunceli

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, Mazgirt İlçesi ve bağlı köylerinde 3 gün, Pülümür İlçesi ve bağlı köylerinde 1 gün, Tunceli merkez ve diğer ilçeler ile bağlı köylerde 2 gün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Erzincan Üniversitesi, Varto ve Kars

Erzincan Üniversitesi, Muş'un Varto İlçesi ile Kars'ta tüm ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullar 2 gün süreyle tatil oldu.

Ağrı

Ağrı kent merkezi Tutak ve Hamur ilçe merkezleri hariç köylerdeki YİBO'larda 2 gün, Eleşkirt ilçe merkezi ile tüm köy okullarında ise eğitim- öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Hakkâri

Hakkari’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 132 köy ile 375 mezranın yolu ulaşıma kapattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez, Çukurca ve Yüksekova ilçeleri ve köylerde okullar 1 gün tatil edildi.

Erzurum

Erzurum'da yoğun kar yağış nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okullar ile Atatürk Üniversitesi'nde (AÜ) eğitime bir gün ara verildi.