Hangi illerde okullara kar tatili verildi



Yurt genelinde etkili olan kar yağışı bazı illerde okulları tatil etti

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı il ve ilçelerde okulları tatil etti.

İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler:

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar Pazartesi günü için tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, aşırı kar yağışı dolayısı ile okulları 1 gün süre ile tatil ettiklerini açıklayarak, cumartesi günü başlayan kar yağışının aralıksız olarak devam ettiğini hatırlattı. Tatlı, kar yağışının durması halinde eğitim ve öğretimin Salı günü yeniden başlayacağını söyledi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışının etkili olduğu 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumartesi gününden beri il genelinde etkili olan kar yağışının ardından çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı, yağışın aralıksız olarak devam etmesi nedeniyle yollarda çalışma yapılmasında güçlük çekildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin can güvenliğinin tehlikeye atılmaması için Merkez ilçe, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan ilk, orta ve lise okullarında eğitime 7 Ocak Pazartesi günü bir günlük ara verildiği bildirildi.

Öte yandan yağış nedeniyle toplam 321 köyü bulunan Gümüşhane'de kapalı köy yolu sayısının 160'ın üzerinde olduğu öğrenilirken, Cumartesi gününden beri il genelinde gerçekleşen kar yağışının yarından itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Kars

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada elverişsiz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personellerin 7-8 Ocak günleri idari izinli sayılacakları bildirildi.

Ayrıca il genelinde faaliyet gösteren bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 7-8 Ocak günleri eğitime ara verileceği ve okulların Çarşamba günü eğitimlerine devam edecekleri kaydedildi.

Hakkâri

Hakkari Valiliği İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, Hakkari Merkez ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle onlarca köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de akşam saatlerinde Vali Yardımcısı Önder Bozkurt, başkanlığında toplanan Hıfzı Sıhha Kurulu kararını açıkladı. Alınan karar doğrultusunda Hakkari merkez ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini belirtildi.

Ağrı

Ağrı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki köy ile YİBO'lar ve taşıma merkezi ilköğretim ve ortaöğretim okullarını tatil ettiğini açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle; il merkezine bağlı eğitim kurumları hariç; köylerimiz ile YİBO'lar ve taşıma merkezi ilköğretim ve ortaöğretim okullarımız için 7-8 Ocak 2013 tarihlerinde (Pazartesi ve Salı günleri) iki gün süreyle, Tutak ve Hamur ilçelerimizde; ilçe merkezleri hariç, YİBO'lar ve taşıma merkezi ilköğretim ve ortaöğretim okullarımız 7 Ocak 2013 tarihinde (Pazartesi günü) bir gün süreyle, Eleşkirt ilçemizde ilçe merkezi ile bütün köy okulları 7 ocak 2013 tarihinde (pazartesi günü) bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

Erzurum

Erzurum'da merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'nin ardından il genelinde okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.

Erzurum İl Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kar Yağışı nedeniyle, Erzurum il genelinde okul öncesi, ilköğretim, özel eğitim merkezleri ve liseler, 07 Ocak 2013 (yarın) bir gün süreyle tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 4 ilçede okullar 2 gün, 1 ilçede ise 3 gün süreyle tatil edildi.

Tunceli'de iki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle, İl Sağlık Kurulu'nun aldığı karar gereği, il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde yarından itibaren iki gün tatil edilirken, Mazgir ilçesinde ise yarından itibaren 3 gün süreyle tatil edildi.

Ayrıca kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin de iki gün idari izin verildiği belirtildi.

Eleşkirt

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Alınan bilgiye göre, ilçedeki aşırı kar yağışı sebebiyle 7 Ocak Pazartesi günü tüm okullar 1 gün tatil edildi.

Varto

Muş'un Varto ilçesinde okullar 2 gün süre ile tatil edildi. Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeni ile Varto ve bağlı köylerde okullar Pazartesi ve Salı günü için tatil edildi.

Varto Kaymakamı Tahir Şahin, aşırı kar yağışı dolayısı ile okulları 2 gün süre ile tatil ettiklerini açıklayarak, cumartesi günü başlayan kar yağışının aralıksız olarak devam ettiğini açıkladı. Şahin, kar yağışının durması halinde eğitim ve öğretimin Çarşamba günü yeniden başlayacağını söyledi.