Kar, tüm Türkiye'yi beyaza bürüdü; yollar kapandı, okullar tatil edildi

Türkiye soğuk ve kar ile mücadele ediyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde binlerce köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle Türkiye’nin büyük bir bölümünde kar yağışı etkili oldu. Birçok ilde eğitime kar nedeniyle ara verilirken yoğun kara rağmen İstanbul’da okullar tatil edilmedi. İstanbul Valiliği, kar yağışının gece de devam etmesi üzerine gece 01.00 sıralarında okulların tatil edildiğini açıkladı. Kentteki bazı üniversitelerde ise kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Gelişim ve Sebahattin Zaim üviversitelerinde eğitim ve öğretime 9 Ocak çarşamba gününe kadar ara verildi. Işık Üniversitesi de Şile Kampüsü’nde eğitime ara verdiğini duyururken, Yeditepe Üniversitesi saat 19.00’dan sonraki ders ve sınavların ertelendiğini ilan etti. Okyanus, TED İstanbul ve Bahçeşehir kolejlerinin ise Bahçeşehir ve Florya şubelerinde öğleden sonra eğitime ara verdi.

Meteorolojinin günlerdir uyarıda bulunduğu kar dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili oldu. Alınan önlemler sayesinde kısa sürede beyaza bürünen kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Trafik normal günlerdeki seyrini sürdürürken, hava ulaşımında ise elverişsiz hava şartları nedeniyle sefer iptalleri gerçekleşti.

Bazı kolejler ve üniversitelerde öğle saatleri itibariyle eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri de yoğun kar yağışının bugün de etkili olacağı uyarısında bulundu. İstanbul’da bugün en düşük sıcaklığın eksi 2 derece olması beklenirken, yarınki sıcaklık ise 0 derece. Kar yağışının perşembe günü itibariyle etkisini yitirmesi bekleniyor.



Kepçenin üzerine çığ düştü



Erzurum-Bingöl karayolunun Çat- Karlıova ilçeleri arasındaki Kirişli Bakımevi’nin bulunduğu yerde kar temizleme çalışması yapan bir kepçenin üzerine çığ düştü. Karayolu ulaşıma kapanırken, operatör 46 yaşındaki Muammer Yalçın, iş makinesinin içinde mahsur kaldı. Karayoları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına rağmen Yalçın hayatını kaybetti. Erzurum-Ağrı karayolunun Saç Dağı kesiminde 50’ye yakın araç mahsur kaldı. Araçlar, Erzurum’dan giden ekiplerce kurtarılıp Horasan ilçesine getirildi.



Yollar kapandı



Erzurum’da 693, Erzincan’da 515, Ağrı’da 354, Muş’ta 262, Kars’ta 172, Iğdır’da 41, Aradahan’da 37, Van’da 124, Bitlis’te 275, Hakkari’de 89, Tunceli’de 257, Elazığ’da 146, Şırnak’ta 45, Zonguldak’ta 25, Gümüşhane’de 277, Bayburt’ta 165, Artvin’de 104, Trabzon’da 34, Rize’de 15, Sivas’ta 741 köy yolu ulaşıma kapandı.



Bingöl’de 1.5 metre kar var



Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan ve Ardahan’da okullar 1 gün tatil edildi. Kar yüzünden daha önce Erzurum, Kars, Ağrı, Muş’ta da okullar tatil edilmişti. Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nde de eğitime bir gün ara verildi. Gümüşhane ve Bayburt’ta da okullar bir gün tatil edildi. Erzincan’da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ve hamilelere 2 gün izin verildi. Bingöl’de ise 3 gündür devam eden kar yağışı, Erzurum ve Elazığ karayollarının ulaşıma kapanmasına yolaçtı. Bingöl merkez ve bağlı köylerde 1 gün, Karlıova’da ise okullar 2 gün tatil edildi. Karlıova ilçe merkezi ve bağlı köylere elektrik verilemiyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 1.5 metreye ulaştı. Ağrı Valiliği de il genelindeki okulları tatil ettiğini açıkladı.



Kar kaza getirdi



Düzce’de Mehmet Emin Durmaz idaresindeki otobüsü, Şifalı Su mevkisinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Yaralanan yolcu Merve Kıran, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Samsun’un Havza ilçesinde Mustafa Kıraçlı yönetimindeki minibüs, karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Mustafa Kıraçlı (50) ile eşi Yüksel Kıraçlı (46) ağır yaralandı. Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Kıraçlı hayatını kaybetti. İstanbul’dan Ardahan’a giden Sinan Şit yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun buzlu olması nedeniyle Ardahan-Kars karayolunun 6. kilometresinde devrildi. Yolculardan Zarif Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.



6 saatte kurtarıldı



Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Muş’un Elçiler köyünde ikinci çocuğuna hamile olan Çiçek Özdemir’in (25) doğum sancılarının artması üzerine köy muhtarı İl Özel İdaresi’ni aradı. Ekipler kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki köye ulaşmak için çalışma başlattı. Yol açıldıktan sonra sağlık ekipleri, Özdemir’in evine ulaştı. İlk müdahalesi yapılan genç kadın 6 saatlik bir uğraş sonunda hastaneye ulaştırıldı.



THY’nin 89 seferi iptal



Türk Hava Yolları’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 89 sefer iptal edildi, 6 sefer ertelendi.