T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mesut Yar’la Burada Laf Çok yayından kaldırılıyor

CNN Türk'te, Mesut Yar’la Burada Laf Çok programıyla birlikte 4 programa daha son veriliyor

18 Mart 2016 16:05

Bir süre önce Mirgün Cabas’ın sunduğu 'Her Şey', Emin Çapa’nın sunduğu 'Paranın İzi' ve Altan Öymen, Taha Akyol ve Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın sunduğu 'Sağım Solum Tarih' programlarına son veren CNN Türk’te 3 programla birlikte Mesut Yar’la Burada Laf Çok programı da yayından kaldırılıyor.

Medyatava’nın haberine göre, uzun süredir CNN Türk ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Mesut Yar’la Burada Laf Çok' programının Mart sonunda yayınına son verileceği öğrenildi. Yayından kaldırılmasına karar verilen diğer programlar ise Nefise Karatay’ın sunduğu 'Afiş', Tanem Sivar’ın sunduğu 'İki Kahve Arası've Mehmet Turgut’un hazırlayıp sunduğu 'Falan Filan' programları oldu.

ETİKETLER

mesut yarburada laf çokcnn türknefise karataymirgün cabas

İlgili Haberler

CNN Türk, 'Her Şey', 'Sağım Solum Tarih' ve 'Paranın İzi' programlarına son verdi

CNN Türk'ün başına ATV'den ayrılan Erdoğan Aktaş getirilmişti

CNN Türk, Deniz Zeyrek'in yayın günlerini 2'ye düşürdü

Kanal son olarak Mirgün Cabas'ın 'Her Şey' adlı programını yayından kaldırmıştı

Eski Radikalci Tuğrul Eryılmaz'dan CNN Türk’e: Yahu durun, ne oluyor?

"Propaganda gibi haber dinliyoruz televizyonlarda"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24