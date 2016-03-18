Mesut Yar’la Burada Laf Çok yayından kaldırılıyor

Bir süre önce Mirgün Cabas’ın sunduğu 'Her Şey', Emin Çapa’nın sunduğu 'Paranın İzi' ve Altan Öymen, Taha Akyol ve Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın sunduğu 'Sağım Solum Tarih' programlarına son veren CNN Türk’te 3 programla birlikte Mesut Yar’la Burada Laf Çok programı da yayından kaldırılıyor.

Medyatava’nın haberine göre, uzun süredir CNN Türk ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Mesut Yar’la Burada Laf Çok' programının Mart sonunda yayınına son verileceği öğrenildi. Yayından kaldırılmasına karar verilen diğer programlar ise Nefise Karatay’ın sunduğu 'Afiş', Tanem Sivar’ın sunduğu 'İki Kahve Arası've Mehmet Turgut’un hazırlayıp sunduğu 'Falan Filan' programları oldu.