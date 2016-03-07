Eski Radikalci Tuğrul Eryılmaz'dan CNN Türk’e: Yahu durun, ne oluyor?

Radikal 2'nin eski genel yayın yönetmeni Tuğrul Eryılmaz, medyanın susturulmaya çalıştırıldığını belirtti ve CNN Türk’e Mirgün Cabas’ın Her Şey; Altan Öymen, Taha Akyol, Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın sunduğu Sağım Solum Tarih'in ve Emin Çapa’nın Para’nın İzi programlarının sonlandırılmasıyla ilgili “Yahu durun, ne oluyor?” diye sordu.

Radikal’den Erkan Aktuğ’a konuşan, Eryılmaz’ın açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Uzun aradan sonra Cizre açıldı ve gelen görüntüler korkunç…

Bir tek Cizre mi? Gördüğüm bütün fotoğraflar korkunç. Sur’dan, Cizre’den... Şimdi de Silopi’den bahsediyorlar. Hakikaten Silopili’ler beni affetsin, televizyon izlerken şey zannettim, sanki orada hiçbir şey olmamış, bir kentsel dönüşüm başlatılıyor. Yahu mesele bu mudur sadece. Binaları onarırsınız, insanların ruhlarını nasıl onaracaksınız? Güneydoğu’muzda kıyametler kopuyor, insanlar sokağa çıkamıyor, biz hakikaten neyin ne olduğunu bilemiyoruz. Bu tıpkı şuna benziyor, anayasa tartışmalarına... Biz anayasa mı yapmaya çalışıyoruz, başkanlık için yol mu açmak istiyoruz? Hangisi olduğu belli değil. Yani bilgilenmiyoruz. Medya çok ağır susturuldu ve susturulmaya devam ediyor. Mirgün Cabas’ın programının kaldırılması da beni çok şaşırttı. Onu kaldır, Emin Çapa’nın ‘Paranın İzi’ programını kaldır... CNN Türk’ten bahsediyoruz. Altan abinin, Taha Akyol’un olduğu tarih programı ‘Sağım Solum Tarih’i kaldır. Yahu durun, ne oluyor? İlgisi yoktur diyebilirsin, belki öyledir, belki izlenmiyor diyedir, belki tasarruftur ama öyle bir paranoyaya soktular bizi… Bu çok tehlikeli… Güvensiziz ve neye güveneceğimizi bilmiyoruz. Çünkü doğru haber alamıyoruz. Propaganda gibi haber dinliyoruz televizyonlarda.

AYM’nin Can Dündar ve Erdem Gül kararı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de çok tartışıldı...

Sözün tükendiği yer burası, ne söyleyeceğini bilemiyorsun. Hangi anayasa. Bir yandan anayasa yapalım, mutabakat yapalım diyorlar, kıyametler kopuyor Güneydoğu’da, yetmiyormuş gibi bir de diyorlar ki HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıralım. Fezlekeler gidiyor hemen. Peki, o zaman kim kiminle nasıl konuşacak? Eğer birileri bizim için karar verecekse -ki demokrasilerde bu olmaz- o zaman neyin mutabakatıyla uğraşıyorsunuz? Neden böyle bir oyun oynanıyor? Ve neden insanlar bu kadar çok çileden çıkartılıyor? Her tarafı gazlar basıyor. Bir tek Kürtlere olan değil ki... Bursa’da işçiler, ‘Arkadaşımızı attınız’ diyor, eylem yapıyor gaz bas... Artvin’de insanlar, ‘Bizi mahfetmeyin, ormanlarımız...’ diyor, gaz bas… Hakikaten bu çok korkutucu bir manzara...