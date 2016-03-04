CNN Türk, 'Her Şey', 'Sağım Solum Tarih' ve 'Paranın İzi' programlarına son verdi

CNN Türk'te Mirgün Cabas'ın programının yayından kaldırıldığının duyurulmasının yanı sıra, Sağım Solum Tarih ve Paranın İzi programları da yayından kaldırıldı. Kanalda değişim Haber Merkezi'nde başlamıştı.

Her pazar saat 22.00’de Altan Öymen, Taha Akyol ve Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın sunumuyla ekrana gelen Sağım Solum Tarih ve hafta içi her gün saat 16:00’da yayınlanan Para’nın İzi programlarına izlenme oranı düşüklüğü ve yüksek maliyet gerekçesiyle son verildi.

CNN Türk'te Barış Tünay Genel Müdürlük görevinden ayrıldıktan sonra, daha önce ATV'de görev yapan Erdoğan Aktaş, CNN Türk'te Genel Müdürlük görevine getirilmişti.