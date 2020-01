CNN Türk'te 'Her Şey' programını hazırlayıp sunan Mirgün Cabas, programına son verildiğini duyurdu. Cabas Twitter üzerinden yaptığı açıklama "Her Şey'in sonuna geldik diyordum, inanmıyordunuz. Her Şey programı bitti, canımız sağolsun..." mesajını paylaştı.

Cabas'ın paylaştığı mesaj şöyle:

her şey'in sonuna geldik diyordum, inanmıyordunuz... @cnnturk'teki her şey programı bitti. canımız sağolsun.. — Mirgun Cabas (@MirgunCabas) 4 Mart 2016

CNN Türk'te aynı yayın kuşağındaki Cünet Özdemir'in 5N1K programına da son verilmişti. Özdemir, 5N1K programına haftalık yayınlarla devam ediyor.