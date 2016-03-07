CNN Türk, Deniz Zeyrek'in yayın günlerini 2'ye düşürdü

CNN Türk'te yayınlanan Parametre programının sunucularından Deniz Zeyrek, yayın günlerinin, 'kanalda yapılan format değişikliği çerçevesinde' 2'ye düşürüldüğünü duyurdu. Zeyrek, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelen mesajlara toplu yanıt: CNN Türk yönetiminin yaptığı format değişikliği çerçevesinde haftada 2gün #Parametre'de olacağım" ifadelerini kullandı. Zeyrek'in sadece Salı ve Perşembe günleri programda yer alacağı öğrenildi.

Zeyrek'in paylaştığı mesaj şu şekilde:

Gelen mesajlara toplu yanıt: CNN Türk yönetiminin yaptığı format değişikliği çerçevesinde haftada 2gün #Parametre'de olacağım. — deniz zeyrek (@Deniz_Zeyrek) 7 Mart 2016

CNN Türk'te sabah saatlerinde yayınlanan Parametre programında, Ebru Baki, Deniz Zeyrek ve Hakan Çelik günün önemli gelişmelerini yorumluyordu. Bugün yayınlanan programda ise Deniz Zeyrek'in yerine, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat yer aldı.

Kanal, son olarak Mirgün Cabas'ın hazırlayıp sunduğu 'Her Şey' adlı programını yayından kaldırmıştı.