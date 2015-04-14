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Kültür-Sanat

'Mesleki özgürlüğümüzü savunmaya hep birlikte ve kararlılıkla devam edeceğiz'

'Bakur' filminin 34. İstanbul Film Festivali'ndeki gösteriminin engellenmesiyle ilgili bir açıklama da SE-YAP'tan geldi

14 Nisan 2015 19:18

Türkiye'deki kamplardaki PKK üyelerinin hayatlarını konu alan Bakur (Kuzey) filminin 34. İstanbul Film Festivali'nde gösteriminin,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden tarafından engellenmesiyle birlikte başlayan "sansür" tartışmalarıyla ilgili bir açıklama da SE-YAP'tan (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği) geldi.  Bugün bir basın toplantısı düzenleyen SE-YAP'ın kamuoyuna açık mektubu şu şekilde:

"34. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde, filmlerin gösteriminin engellenmesinin ardından, sinemacılar sansüre karşı kararlı bir dayanışma sergilemiştir. Sansürsüz bir festival talebiyle, festival programında yer alan pek çok film ile ulusal ve uluslararası yarışma jürileri festivalden çekilmiş, festivalin tüm yarışmalı bölümleri ve kapanış töreni iptal edilmiştir. Festival tarihinde ilk kez yaşanan bu durum, sinema ve diğer kültür-sanat dalları üzerinde artan sansür ve kontrol mekanizmalarının yeni bir halkasıdır. Sansüre imkan tanıyan kanun ve ilgili yönetmeliklerin değiştirilmesi için, sinemacılar ve meslek kuruluşları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na birçok öneri sunmuş, ancak ne yazık ki, bugüne dek Bakanlık nezdinde çözüme yönelik somut bir adım atılmamıştır.

"Sinemamız son yıllarda uluslararası alanda önemli başarılar kazanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın en önemli görevlerinden biri sinemamızdaki bu yükselişi sürdürmeye yönelik gerekli politikaları üretmek ve uygulamak olmalıdır. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın temel sorumluluğu, sinemacıların özgür sanatsal üretimini teşvik etmek ve üretilen filmlerin izleyiciyle özgür bir şekilde buluşmasını sağlamaktır.

"Yaşanan son olaydan hareketle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve kamuoyuna bu konuyla ilgili taleplerimizi tekrar hatırlatmak isteriz:

1. Sinema filmlerinin kayıt ve tescili ile ilgili sınıflandırma ve değerlendirme yönetmelikleri bilimsel ölçütler ve uluslararası uygulamalar gözetilerek yeniden düzenlenmelidir.   
2. Film festivallerinde ve benzeri her türlü kültürel ve sanatsal etkinlikte gösterilen yerli filmler, yabancı filmlerde olduğu gibi herhangi bir resmi belge olmaksızın, film sahiplerinin beyanları esas alınarak ve festival yönetimlerinin sorumluluğu altında seyirci ile buluşmalıdır.
3. Bakanlık değerlendirme kurullarının filmlerin ticari dolaşıma ve gösterime girmesiyle ilgili yasaklama kararı verme yetkisi kaldırılmalıdır.
4. Taslak halindeki Sinema Yasası, sinema kurumlarıyla istişare halinde revize edilmeli ve en kısa sürede yasalaşmalıdır. 
5. Türkiye Sinema Kurumu’nun kurulmasıyla ilgili nihai hedef doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır.

"Kültür ve Turizm Bakanı'nı, sansüre imkan tanıyan yasa ve yönetmeliklerin ivedilikle değiştirilmesi için, meslek birlikleriyle acil bir toplantı düzenlemeye davet ediyoruz.

"Aşağıda imzası bulunan sinemacılar, sanatçılar, sinema yazarları, meslek örgütleri, sendika ve festivaller olarak sansüre yönelik her tür uygulamanın karşısında durduğumuzu, her koşulda mesleki özgürlüğümüzü savunmaya hep birlikte ve kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyu huzurunda bir kez daha duyuruyoruz.

!f istanbul Uluslarası Bağımsız Filmler Festivali
Altyazı Aylık Sinema Dergisi
Anadolu Kültür
Ankara Sinema Derneği (ASD)
Ankara Uluslararası Film Festivali (AUFF)
Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB)
Büyülü Fener Kültür Sanat Derneği (BFKSD)
Canlandıranlar Yetenek Kampı ve Festivali
Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD)
Canlandıranlar Derneği 
Documentarist Uluslararası Belgesel Film Festivali
Filmmor Kadın Filmleri Festivali 
Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN)
Gezici Festival
Görüntü Yönetmenleri Derneği
Hangi İnsan Hakları Film Festivali
İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali 
İşçi Filmleri Festivali 
İstanbul Film Festivali
İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali
Kısa Filmciler Derneği 
Oyuncular Sendikası 
Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR)
Senaryo Yazarları Derneği (SEN-DER)
Sinema Emekçileri Sendikası (SİNESEN)
Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP)
Sinema Oyuncuları Derneği (SODER)
Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY)
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD)
Siyah Bant
Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)
Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali
Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
Yeni Film Fonu
Yeni Film Dergisi
Yeni Sinema Hareketi (YSH)
Yeşilçam Sineması

 

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