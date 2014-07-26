'Mescid-i Aksa'ya o pis postallarıyla giren İsrail askerleri...'

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Terör devleti İsrail, terör estiriyor. Açıyorum ellerimi, diyorum ki; Zalimler için yaşasın cehennem" dedi.

Ankara-İstanbul hattında hizmet vermeye başlayan Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yaptığı yolculukla geldiği Pendik Tren İstasyonu'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da değerlendirerek, şehit olanlardan 150'den fazlasının çocuk, 100'e yakınının da kadın olduğunu kaydetti.



Erdoğan, şunları söyledi; "Terör devleti İsrail, terör estiriyor. Açıyorum ellerimi diyorum ki; 'Zalimler için yaşasın cehennem'. Biz Müslümanız, antisemitizmin insanlık suçu olduğunu söyleyen belki de dünyada ilk başbakanım. İslamofobia'nın da insanlık suçu olduğunu Batılıların söylemesi gerektiğini söyleyen de benim. Türkiye'de bizim Musevi vatandaşlarımız var. Biz, Musevi vatandaşlarımıza karşı asla bir yerleri tahrik etmemeliyiz. Kilise ve sinagoglara karşı asla bir yerleri tahrik etmememiz lazım. Çünkü bizim inancımızda böyle bir şey yok. Bunu özellikle hatırlatmak gerekiyor. Medine şehir devletinin yapısını incelerseniz, sevgili Peygamberimizin oradaki davranış biçimi bizim örneğimizdir. Biz, inanç sahiplerine, hele hele bizim güvencemiz altında olanlara karşı kesinlikle her zaman için sigorta olmalıyız. Onlar, İsrail'de varsınlar zulmetsinler ama şunu bilin 'Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste'. Bunu uluslararası camiada hep dile getireceğiz ve İsrail yönetimi bunun hesabını verecek."

'Mescid-i Aksa'ya ayaklarında o kirli, pis postallarıyla giren İsrail askerleri...'

Konuşmasında İsrail halkına seslenen Erdoğan, "Ey İsrail halkı, bu yönetiminize karşı gerekli dersi siz vermelisiniz" dedi.



Erdoğan, dünyanın her yerinde bu zulme karşı sessiz kalındığını belirterek, "Mescid-i Aksa'ya ayaklarında o kirli, pis postallarıyla giren İsrail askerleri bilsinler ki bir yanlışın içindeler. Onlar bizim mabetlerimize, ibadethanelerimize bu ahlaksızlığı, edepsizliği, alçaklığı yaparlar ama biz onların sinagoglarına, onların kiliselerine karşı bu edepsizlik içinde olmadık ve olmayacağız" diye konuştu.



Türkiye'deki Yahudi ve Musevilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, oyunlara gelinmemesini istedi. Erdoğan, gelenek, inanç ve ilkelerinde bu tür tahriklere yer olmadığını dile getirdi.