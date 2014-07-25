Gazze'de Hamas dışında başka hangi örgütler var?

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, İsrail’in operasyon sebebi olarak gösterdiği Hamas dışında Filistin’de birçok örgüt bulunuyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, El Fetih ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi gibi solcu örgütler de yer alıyor.

Birgün gazetesinden İbrahim Varlı, Filistin’de varlık gösteren örgütleri derledi. Birgün’de “Gazze'de bir tek Hamas yok” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Gazze'de bir tek Hamas yok

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık yirmi gündür süren saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 700’e yakın Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail’in sağcı Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıları “terör örgütü Hamas’a karşı savaş” söylemiyle meşrulaştırmaya çalışıyor. Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliama kılıf uydurmaya çalışan Netanyahu ve Tel Aviv Hükümeti’nin söylemlerini aksine Gazze’de İsrail saldırganlığına karşı direnen birçok örgüt var.

Akdeniz sahiline sıkıştırılmış 1,5 milyonluk bu küçük “şehir devlet”te Marksist direniş örgütlerinden Selefi gruplara kadar birçok örgüt savaşıyor. Gazze’de yaşananlar İsrail-Hamas savaşından ibaret değil. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde yer alan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nden (FHKC) El Fetih’e, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi’nden (FDKC) İslami Cihad’a kadar birçok örgütün silahlı kanadı haftalardır İsrail ordu birliklerine ciddi darbeler vuruyor.

Filistin davasının sol ve sağ kanatları

İrili ufaklı bazı gruplar dışında tutulursa, direnişe aktif şekilde katılan, ikisi İslamcı beş büyük örgüt var Gazze’de. Yaser Arafat’ın kurduğu El Fetih, George Habbaş’ın kurduğu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile Nayef Havatme’nin kurduğu Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Filistin ulusal hareketi çerçevesinde mücadele veren çok sayıdaki örgütü bir çatı altında toplamak amacıyla 1964 yılında kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde yer alıyor. Bu örgütler Filistin davasının sol kanadını Hamas ve İslami Cihad gibi örgütler ise İslamcı sağ kanadını oluşturuyor.

Zulme karşı ortak hareket ediyorlar

Filistinli örgütler daha önceki saldırılarından farklı olarak ilk kez İsrail’e karşı bu kadar ortak hareket ediyorlar. Hamas, Cihad ve FHKC ortak hareket ediyor. Hizbullah’ın öğrettiği taktikleri uygulayan Filistinli örgütler son savaştan sonra direnişi tamamen yeraltına indirdi. Kazılan yüzlerce tünelle roket fırlatma rampalarını gizledi. Tünellerden açılan gözler roketlerin yeraltından fırlatılmasına imkân verirken yerinin saptanmasını da zorlaştırıyor. İsrail sınırlarına kadar uzanan bu tüneller sayesinde atış menzili de genişledi. Filistinliler tüneller sayesinde İsrail’in karadan ilerlemesine engel oluyor. Erez, Sofa, Şicaiyye ve Ayn el Salise’de İsrail sınırına geçip arkadan çevirme yapan Filistinliler, İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirtti. İran, Suriye ve Lübnan Hizbullahı’ndan silah eğitimi alan Filistinli örgütler 2008’deki savaştan sonra kendi silahlarını üretmeye başladı. Hamas seri üretim yapabilecek duruma ulaştı.

FHKC - Ebu Ali Mustafa Tugayları

Marksist eğilimli Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) askeri kanadını oluşturuyor. Kudüslü bir Ortodoks aileden gelen George Habbaş tarafından 1967 yılında kurulan FHKC, efsaneleşmiş devrimci Leyla Halid’in katıldığı uçak kaçırma eylemleri ve işgalci İsrail’e karşı yürüttüğü uzun soluklu direnişle tanınıyor. FHKC’nin, Habaş’tan sonraki ikinci lideri ve Tugaylara adını veren Ebu Ali Mustafa 2001’de evini füze ile vuran İsrail tarafından katledildi. FHKC’nin şimdiki lideri Ahmet Saadet halen İsrail zindanlarında tutuklu bulunuyor. 2001 yılında ilk defa Gazze’den füze fırlatan Ebu Ali Mustafa Tugayları, özellikle Han Yunus’un batısında işgal askerlerine zor anlar yaşatıyor.

El Fetih - El Aksa Şehitleri Tugayları

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi’nin (Hareketi Tahriri Filistin-kısa adıyla El Fetih) askeri kanadını oluşturuyor. El Aksa Şehitleri Tugayı, İsrail’in tüm saldırılarına karşı silahlı direnişe etkin bir şekilde destek verdi. 2000’de patlak veren İkinci İntifada sürecinde özellikle ön plana çıktı. Tugayların lideri İkinci Filistin İntifadası’nın sembol ismi Mervan Barguti olduğu iddia ediliyor. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) en güçlü bileşeni olan El Fetih ise Filistin direnişiyle anılan Yaser Arafat liderliğinde 1958’de kuruldu. Filistin davasının ve direnişinin temel aktörü olmuştur. Gerilla savaşı veren El Fetih, 1968’de Filistinlilerin başlıca örgütüydü. 1967 savaşında Karame direnişiyle, FKÖ içinde etkin oldu.

FDHKC-Yurtsever Kurtuluş Tugayları

Marksist eğilimli Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FDHKC) askeri kanadı. 1969 yılında FHKC’den ayrılan Ürdünlü Ortodoks bir aileden gelen Nayef Havatme tarafından kuruldu. FDKC, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’nın İsrail’in fiili işgali altında bulunduğu dönemde bu alanda gençlik, işçi vb. örgütlenmeler kuran ilk hareket olarak dikkat çekiyor. İsrail saldırganlığına karşı silahlı direnişe katılan Yurtsever Kurtuluş Tugayları, daha önce farklı isimlerle anılıyordu. Bu ismi ise 2000 yılındaki İkinci İntifada’dan bu yana taşıyor.

İslami Cihad Hareketi- Kudüs Tugayları

Kudüs Tugayları, İslamcı/selefi İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadını oluşturuyor. 1969 yılında Fethi el Şekaki liderliğinde kurulan örgüt, özellikle o dönem Mısır’da üniversite eğitimi gören gençler arasında etkili olmayı başardı. El Şekaki ve ekibinin 1980’li yıllarda Filistin’e dönmesinden sonra örgütsel çalışmaya başlayan selefi İslamcılar, özellikle Birinci İntifada süreciyle silahlı direnişe de yöneldi. Halen İsrail vahşetine karşı direnen örgütlerden biri olan Kudüs Tugayları, kimi zaman etkili eylemler gerçekleştirebiliyor.

İslami Cihad Hareketi’nin kurulduğu dönemlerde özellikle İran tarafından desteklendiği belirtiliyor. Selefi görüşleriyle tanınan örgütün Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren diğer gruplara nazaran etkisi ve gücü zayıf.

İslami Direniş Hareketi (Hamas)- El Kassam Tugayları

Müslüman Kardeşler’in Filistin kolu İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) askeri kanadını oluşturuyor. 1987 yılında Şeyh Ahmed Yasin liderliğinde kurulan Hamas, halen devam eden İsrail karşıtı direnişte etkin bir yer işgal ediyor. Adını İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele verirken hayatını kaybeden Şeyh İzzeddin El-Kassam’dan alan Tugaylar ise 1992’de kuruldu. Karakteristik özellikleriyle dikkati çekiyor. Savaşçılarının sayısının 10 bini bulduğu iddia ediliyor. “Kuzey Şeridi Tugayı”, “Gazze Tugayı”, “Orta Tugayı” ve “Güney Tugayı” olmak üzere 4 tugaydan oluşuyor. Tugaylar, 2005’de İsrailli er Gilad Şalit’i esir alarak aylarca rehin tutmuştu. Örgütün siyasilideri Halit Meşal Katar’da sürgünde yaşıyor.