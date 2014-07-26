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Dünya

İsrail'den 12 saatlik ateşkes kararı

İsrail, cumartesi sabahı 07.00'den itibaren Gazze'deki saldırıları 12 saat süreyle durduracağını açıkladı

26 Temmuz 2014 02:26

İsrail, Gazze'deki saldırılarını cumartesi sabahı saat 07.00'den itibaren 12 saat süreyle durdurma kararı aldı.

Hamas da, sabah saatlerinden itibaren saldırılarını durdurma kararı aldı.
 

Paris'te ateşkes görüşmesi

 

Öte yandan ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, İtalya, Almanya, Katar ve Türkiye yarın Paris'te Gazze için olası ateşkesi görüşecek.

İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonunu ele almak üzere aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler yarın Paris'te bir araya geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya, Türkiye ve Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunu ele almak üzere yarın Paris'te bir araya geliyor. Toplantıda Gazze için olası bir ateşkes görüşülecek.

 

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