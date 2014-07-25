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Dünya

Nasrallah: Mescid'i Aksa'nın yıkılışına zemin hazırlanıyor

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Filistin halkı ve tüm Filistinli direnişçilerin yanında yer alacaklarını söyledi

25 Temmuz 2014 22:44

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, ''Filistinlilerin zaferi bizim zaferimiz, hezimetleri bizim hezimetimizdir'' dedi. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de, ''Dünya Kudüs Günü'' etkinlikleri kapsamında konuşan Nasrallah, "Eminim bazı Arap liderler, Netanyahu'yu arayıp 'saldırılara devam et' diyorlar. Böylece direnişin başarısını engellemeye çalışıyorlar.  Üzücüdür ki bazı Arap medyası Filistinli çocukları öldüren İsrail askerlerine karşı duygusal yaklaşım gösteren haberler üretiyor. Ordusuna güvenemeyen İsrail, Filistin direnişini kırmak için saldırılarını çocuk ve kadınları öldürmekle başlattı" ifadesini kullandı.

 

'IŞİD cami yakıyorsa, İsrail neden Mescid'i Aksa'yı yıkmasın'

 

"Irak'ta kilise ve camilerin yıkılmasının Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın yıkılışına zemin hazırlamasından korkuyorum" diyen Nasrallah, "Irak Şam İslam Devleti örgütü (IŞİD), Irak'ta cami, klise ve peygamber türbelerini hadef alıyorsa İsrail neden Mescid-i Aksa'yı yıkmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Nasrallah, İsrail'in İslam ülkeleri arasında kargaşa ve husumet meydana getirerek, Filistin davasının unutulmasına ve halkının siyasi, askeri ve psikolojik olarak yalnızlaştırılmasına çalıştığını öne sürdü.

 

'Gazze'de hedef sadece Hamas değil'



Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın her zaman Filistin halkı ve tüm Filistinli direnişçilerin yanında yer alacağını belirterek, "Filistinlilerin zaferi bizim zaferimiz, hezimetleri bizim hezimetimizdir... Gazze'de hedef sadece Hamas değil, bütün Filistinli direniş gruplarıdır. Batı ve Arap dünyasına kalsa, İsrail'e 'fırsatını bulmuşken işlerini bitirin' diyecekler" diye konuştu.

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