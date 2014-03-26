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Yaşam

Mersin'de tren faciasında ölenlerin sayısı 11'e yüskeldi

Mersin'de trenin fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptığı kazada ölenlerin sayısı 11'e çıktı.

26 Mart 2014 20:36

Hikmet Durgun/ MERSİN

Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni, merkez Akdeniz ilçesi Taşkent durağı yakınlarında Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarpmış, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren minibüsteki yolculardan Halil Demir, bugün yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kaza gününden beri Tarsus Medical Park Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavileri süren sürücü Fahri Kaya ile yolcu Servet Çelik ise sağlık durumlarının düzelme göstermesi üzerine normal servise alındı. Kaya ve Çelik, ailelerinin talebi üzerine Toros Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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