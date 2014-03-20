Mersin'de tren faciası; 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı!

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin'in Akdeniz İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan servis aracına trenin çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Makinistinin kimliği henüz öğrenilemeyen Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni, merkez Akdeniz İlçesi'nde Mersin-Tarsus arasında yer alan Taşkent durağı yakınlarında, Tarsus-Mersin Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Mersin Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar, yolcu treninin Mersin-Tarsus arasında yer alan Taşkent durağı yakınlarında, Tarsus-Mersin Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Görgü tanıkları kaza sırasında kontrollü hemzemin geçitte bariyerlerin inmediğini, minibüs sürücüsünün de dikkat etmeden hemzemin geçide girdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yolcu treninin, merkez Akdeniz ilçesi Taşkent durağı yakınlarında, Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan Fahri Kaya’nın kullandığı 33 M 1104 plakalı servis minibüsüne çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Kazada, ölenlerin kimlikleri şöyle:

“Harun Kaya, Sinan Özpolat, Oğuzhan Beyazıt, Ayhan Akkoç, Kenan Erdinç, Mehmet Akşam, Cavit Yılmaz, Mine Serten ve Onur Atlı.”

Kazada yaralanan sürücü Fahri Kaya ve Uğur Ateş ile kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazadan sonra Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Vali Güzeloğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vahim bir kaza olduğunu ifade ederek, “10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Üçünün durumu ağır, ikisi hafif yaralı. Elde edilecek teknik bilgilerle kaza detaylı bir şekilde soruşturulacak” dedi.

Bu arada, bir görgü tanığı, kazanın meydana geldiği bariyerin açık olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.