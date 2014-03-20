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10 kişinin hayatını kaybettiği Mersin'de yas

Mersin'de tren kazası nedeniyle müzik yayınları ve anonslar kesildi, çalışmalara ara verildi

20 Mart 2014 19:17

Hikmet Durgun/ MERSİN

Tarım işçilerini taşıyan servis aracına trenin çarpması sonucu  10 kişinin hayatını keybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı olayın ardından Mersin'de yas tutuluyor.

Mersin’de bu sabah yaşanan tren kazası nedeniyle AKP, CHP MHP ve HAK-PAR kaza nedeniyle seçim çalışmalarına ara verirken, gün boyu Mersin caddelerinde müzik yayınıyla aday tanıtımı yapan araçların çalışmaları da durduruldu.

Siyasi partilerin belediye başkan adayları, seçim çalışmalarını durdurarak gerek kaza yerine gerek yaralıların kaldırıldığı hastanelere giderek incelemelerde bulundu. Yapılan yazılı açıklamalarla da başsağlığı dilekleri iletildi.

AKP Mersin İl Başkanı Mekin Merter Salt, yaptığı yazılı açıklamada, tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, “Akdeniz ilçemizde bulunan Adanalıoğlu Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan bir servis minibüsü hemzemin geçitten geçerken yolcu treninin çarpması sonucunda meydana gelen elim kazada maalesef 10 vatandaşımızı kaybettiğimizin bilgisini aldık. Meydana gelen bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.

AKP  Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sever de tüm Mersinlilere başsağlığı dilediği açıklamasında, “hepimizi acılara boğan elim bir kaza meydana gelmiştir. 10 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bu çok üzücü kazada hayatını kaybeden hemşehrilerime Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımız için de acil şifalar diliyorum. Tüm hemşehrilerimin ve acılı ailelerimizin acısını yürekten paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise yarın düzenleyecekleri Nevruz Bayramı kutlama etkinliklerini kaza nedeniyle iptal ettiklerini bildirdi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Tuna, yaralılara da acil şifalar temenni etti.

Öte yandan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kaptan Kartal, Mersin’de yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için seçim çalışmalarına 3 gün, HAK-PAR Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özdemir de 1 gün ara verdiklerini açıkladılar.

 

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