Mersin'deki tren faciasında makinistler gözaltına alındı, ölü sayısı 10 oldu

Hikmet Durgun / Ankara

Mersin’de bu sabah yaşanan tren kazasında ölenlerin sayısı 10’a yükselirken, yolcu treninin makinistleri tedbir amacıyla gözaltına alındı. Devlet Demiryolları (TCDD) de kazayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını, minibüsün bekçiye rağmen kontrolsüz olarak trenin önüne çıktığını bildirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Mersin'den Adana yönüne giden 62 bin 28 sefer sayılı yolcu treninin makinistleri Hüseyin Erdem ve Mehmet Erkan tedbir amaçlı gözaltına alındı.

TCDD: Minibüs, bekçiye rağmen kontrolsüz olarak trenin önüne çıkmış

Tren kazasıyla ilgili Devlet Demiryolları (TCDD) açıklama yaparak, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını, minibüsün bekçiye rağmen kontrolsüz olarak trenin önüne çıktığını bildirdi. TCDD açıklamasında bariyerin neden kapalı olmadığına ilişkin olarak bilgi verilmedi. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20.03.2014 tarihinde (bugün) 07.35 sıralarında 33 M 1104 plakalı servis minibüsü, Mersin-Adana arasındaki Km.16+036'da bulunan bariyerli ve bekçili Bağcılar hemzemin geçidine, görevli geçit bekçisine rağmen dikkatsiz ve kontrolsüz olarak Mersin-Tarsus arasında işleyen yolcu treninin önüne çıkmış, dolayısıyla geçit kazası olmuştur. İlk belirlemelere göre olayda servis minibüsünde bulunan 9 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak idari ve adli tahkikat başlatılmış olup, gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır."